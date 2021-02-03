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توك شو

اللي بنعرفهم مبقوش رجالة.. سالي عبدالسلام تبكي بسبب زفافها.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:24 م
سالى عبد السلام
سالى عبد السلام
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية سالى عبد السلام ، خلال تقديمها برنامج " قصة حقيقية" ، إن لما حد يحكيلك همه كأنه أهداك قطعة من جسده، وصدقت معنى هذه الجملة بعد العمل فى هذا البرنامج والكشف عن كل هذه القصص الحقيقية.

وأضافت الإعلامية سالي عبدالسلام، أنها أدركت معنى ائتمان شخص لسره وهمه عندك، معبرة :" احنا عملنا البرنامج دا علشان نجبر بخاطركم ، ولكن لم أكن اتخيل ان رسائلكم وتعليقاتكم هى من تجبر بخاطرى".

وكشفت أنها قدّمت معظم حلقات برنامجها " قصة حقيقية "،  والذي يذاع على شاشة التليفزيون المصري، وهي في حالة نفسية سيئة للغاية، وقبل الظهور على الهواء مباشرة كانت في حالة بكاء شديدة.

وقالت: " أنا جيت معظم الحلقات وأنا معيطة، ومش مكسوفة إني أقول كده، أهلي بيستنوا مني إني أكون قوية، لكن اللي حصل المرة دي إني منيت نفسي أوي، مش هقول إن اختياراتي غلط، لأني مش بختار أصلا، أنا ممكن ألاقيني داخلة في قصة وأنا مخترتش عادي، أنه شخص مناسب، أنا بختار السكينة والمودة والرحمة، مش زي ما الناس بيقولوا إني تنكة ومش عاجبني العجب بسمعها كتير".

وتابعت: "أيوه كنت باجي التصوير كتير جدا معيطة وبالذات الشهر ده، عشان كنت ممنية نفسي إني هكتب كتابي وأتجوز، بس الموضوع ممشيش ومحصلش نصيب، لأن أغلبية اللي بنعرفهم مبقوش قد المسئولية ومبقوش رجالة ومبقوش يستاهلوا".

وتابعت: " الحمد لله يا رب، يمكن أخدت مني حاجات كتير أوي بعد ما كنت منيت نفسي ومتوقعتش أنها هتتاخد مني وفي الوقت ده، الفترة دي كل ما أكلم حد أعيط ويصعب عليّا نفسي، بس أنت عوضتني يا يارب".
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