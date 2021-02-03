بملابس صعيدية.. شاهد| علي ربيع في أحدث ظهور له

وظهر علي ربيع في الصورة يرتدي جلبابا صعيديا وخلفه النيل مما أثار إعجاب الجمهور .

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي:

-الصورة تجنن

-الصعااايدة

-حلووة جدا

وشارك علي ربيع في مسرحية"صباحية مباركة يا عريس" والتي يتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.





مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عي