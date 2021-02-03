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فن

بملابس صعيدية.. شاهد| علي ربيع في أحدث ظهور له

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:15 م
علي ربيع
علي ربيع
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ندى فكري
شارك الفنان علي ربيع متابعيه بـ صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر علي ربيع في الصورة يرتدي جلبابا صعيديا وخلفه النيل مما أثار إعجاب الجمهور .

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي: 

-الصورة تجنن
-الصعااايدة
-حلووة جدا

وشارك علي ربيع في  مسرحية"صباحية مباركة يا عريس" والتي يتم عرضها  أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عي
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