مقتل 4 جنود في انفجار لغم غرب تونس.. وأول تعليق من المشيشي

قتل 4 جنود تونسيين، اليوم الأربعاء، جراء انفجار خلال تعقب جماعة إرهابية، غربي تونس.





ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الرائد محمد زكري في تصريح خاص له، مقتل أربعة عسكريين إثر انفجار لغم تقليدي الصنع خلال مرور عربة عسكرية في عمليّة تمشيط بمرتفعات جبل مغيلة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد.





وبدوره، تقدم رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، بتعازيه لعائلات القتلى الأربعة الذين راحوا ضحية انفجار اللغم. وأذن رئيس الحكومة بتوفير كافة عناصر العناية والرّعاية اللازمة لأفراد عائلتهم.





وقال المشيشي "إن هذه العملية لن تثنينا على مواصلة جهودنا من أجل محاربة الإرهاب ودحره"، مؤكدا أّنها تأتي لتذكرنا أن بوصلتنا يجب أن تبقى دائما في اتّجاه حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة به، وتحقيق مصلحة شعبنا، بعيدا عن كل التجاذبات والمشاحنات والمزايدات، وفق نص البيان.





وقبل قليل، علنت وسائل إعلام تونسية، إصابة 4 جنود إثر انفجار لغم أرضي غربي البلاد.





ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، الرائد محمد زكري قوله، إن عددًا من العسكريين أصيبوا اليوم الأربعاء، إثر انفجار لغم خلال مرور مدرعتهم العسكرية تحته.



