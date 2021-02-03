اخبار التوك شو.. الارصاد تحذر من أمطار رعدية غدا.. الصناعة في مرمى نيران البرلمان.. تصريح مهم من الصحة عن امتحانات نصف العام

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين نعرض لكم أبرزها :





قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه كان يوجد تعاون وتنسيق بين وزارة الهجرة الوزارات الأخرى عند مقابلة الشباب الدارسين فى الخارج، مشيرة إلى أن ذلك للإستفادة من تخصصاتهم وأيضا اكتسابهم الخبرة في العمل داخل مؤسسات الدولة.





وأضافت "نبيلة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عضوية مركز الحوار مع الشباب الدارسين للخارج لهم جميعهم حتى الجيل الجيل الثانى و الثالث.





قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حجم التجارة في مصر لا يتناسب مع دولة بحجم مصر، لذلك تم وضع استراتيجية لزيادة النسب في التجارة والصناعة المصرية، ومنها زيادة تصدير الصناعي في مصر خلال الأربع سنوات القادمة بنسب أزيد من المعدلات الحالية، إلي جانب مساندة المصانع المتعثرة والمشاكل التي تواجه الصناعة المصرية، وأيضًا جلب الاستثمار الأجنبي الضخم، وذلك بناءً على عمل صناعات قائمة على المواد الخام الموجودة في مصر.





وأضاف المهندس معتز محمود، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأولوية أصبحت لاستغلال المواد الخام الموجودة في مصر وصناعتها، حتى لا يتحكم بنا من يورد لنا المواد الخام المختلفة من الخارج، لأن كل الصناعات قائمة على مواد خام في الأساس، لافتًا إلى أن المجلس أيضًا يعمل ضمن استراتيجيته منظومة لإدخال السوق الصناعي الموازي وهي الورش الصغيرة التي لا تدفع أي ضرائب أو تأمينات ومنها غير الجيد، معقبا: "لازم نشوفلها حل المشكلة ديه، لأن لازم نظمها للسوق، وغير الصالح فيها يتم إغلاقه".





قال دكتور حسام عبد الغفار ،المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إن الامتحانات ستجرى بعد انتهاء الإجازة 20 فبراير بحسب ما أعلن عنه المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير .





وأضاف دكتور حسام عبد الغفار ، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى أم سى ، أننا بدأنا بالفعل توزيع جداول الامتحانات على الطلاب فى الجامعات والمعاهد .





وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، أن كل هذا بناء على الوضع الصحي الذى نتعامل معه ، لافتًا إلى أنه منذ بداية العام كان هناك تطورات تابعها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات واستقر على التعليم الهجين.





قال الدكتور أحمد شوقى، عضو اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة، إن أرقام المصابين واضحة وصريحة ولا جدال فيها وصحيحة 100٪.









وأضاف "شوقى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن المواطن المصري الآن أصبح لديه الوعى الصحى لفكرة العزل المنزلى.

وأشار إلى أن البروتوكولات والعلاج متاح فى الصيدليات الخارجية وليس فقط فى مستشفيات العزل والحميات.





قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن اليوم هو بداية انتهاء الموجة الحارة من الطقس، مشيرة إلى أن بداية من غدا سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة بحوالى خمس إلى ست درجات.





وأضافت "إيمان" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الارتفاع فى درجات الحرارة يعتبر مؤقتا، ناصحة بالاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.





وتابعت أنه بداية من اليوم تبدأ حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، لافتة إلى أنها ستبدأ على غرب البلاد بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مطروح والسلوم وتمتد إلى الإسكندرية ، بالإضافة إلى سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء مساء.









قال الدكتور محمد الشرع، أخصائي الجراحة، إن الهدف من إعطاء اللقاحات هو تجنب الذروة العالية من أعداد الإصابات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن كلما تم السرعة فى إعطاء اللقاحات وتوزيعها كلما تم تجاوز تطورات الفيروس.





وأضاف "الشرع" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان دول العالم الثالث تسعى لأخذ حصتها من تناول اللقاحات، موضحا أن اللقاح يأتى على شكل جرعة أولية تخفف شدة الإصابة ومدى انتشاره.





قال الدكتور أحمد فتحى صادق رئيس فريق الجراحين وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، إنه يشهد الطب حاليا طفرة نوعية من الانواع الجراحية التى تتم إجراءها على مستوي جراحة العظام، وخاصة الجراحة الميكروسكوبية على مستوى الجامعات المصرية، منوها إلى أن جامعة المنيا أصبحت تمتلك وحدة جراحات يد تسير كتفا بكتف جانب جميع الجراحات الاخرى.

وأضاف "عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحات اليد"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية"إم سى مصر 2"، أن لأول مرة بالمستشفيات الجامعية من إعادة زرع لأصبع السبابة الأيمن لمريض فى الثلاثين من عمره بعد تعرضه لبتر كامل فى مفرمة، موضحا أن تلك العملية الجراحية استخدم فيها الميكروسكوب الجراحى، بعد تجهيز الأصبع المبتور واليد، واستخراج الشرايين والأعصاب والأوردة لإجراء التوصيل الدموى للشرايين والأوتار وتثبيت الكسور، وإصلاح الجلد، إذ استغرقت العملية 3 ساعات متصلة لعودة الاصبع للحياة بالجسم، وتوصيله بالدورة الدموية للمريض بالصورة السليمة، وعدم التأثر الوظيفى له، وذلك بطريقة تقنية دقيقة.





علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على احتمالية استئناف العام الدراسي، قائلة: "دا مش قرارى، بل هو قرار لجنة الأزمات برئاسة دولة رئيس الوزراء"، مشيرة إلى أنه يتم عرض جميع وجهات النظر ويتم اتخاذ القرار من رئيس الوزراء.

فى سياق آخر، قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن مصر معروفة بأن بها قطاعا طبيا وقائيا قويا، مشيرة إلى أنه يوجد ابتكار فى أساليب الوقاية والحماية به.





وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كورونا يعتبر حدثا جديدا على العالم، ولكن من خلال خبرات وزارة الصحة المصرية استطاع مسئولو الوزارة ابتكار أساليب الحماية اللازمة خلال تنظيم مونديال كأس العالم لكرة اليد 2021.





قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الصحة قامت بمجهود كبير فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، مشيرا إلى أن ذلك جاء على الرغم من جائحة كورونا التى تؤثر على العالم كله.





وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال مؤتمر تكريم قطاع الطب الوقائي بوزراة الصحة بعد نجاح البطولة، أن المباريات سارت بانسيابية كبيرة جدا، موضحا أن العالم كله يتحدث عن تنظيم مصر الجيد لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.





وفى سياق أخر، هنأت وزير الصحة، الدكتورة هالة زايد، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة على نجاح الحكومة المصرية في تنظيم كأس العالم لكرة اليد.





قال رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، حسن مصطفى، إن الحصيلة فى النهاية لتنظيم بطولة كأس العالم لليد بمصر 2021 ، هو نجاح المونديال بطريقة ملحوظة وكبيرة وهى صناعة مصربة، من خلال وزارة الشباب الرياضة والصحة، وبذل المجهود على اعلى مستوى .





وأضاف حسن مصطفى، خلال كلمته المذاعة اليوم لتكريم قطاع الطب بوزارة الصحة بعد نجاح مونديال اليد، أنه كان يعيش فى سويسرا وكان المسؤلين ورئيس الجمهورية يقولون : "احنا هنعالج صغار السن ولن نعالج الكبار لانهم مش تباعنا .. الكلام دا مش موجود فى مصر" .



