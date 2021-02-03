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برلمان

برلمانى يطالب بإلغاء احتكار وزارة الكهرباء وفتح تقديم الخدمة لشركات أخرى من القطاع الخاص لإحداث منافسة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:02 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
طالب النائب حاتم عبد العزيز ، عضو مجلس النواب، بإلغاء احتكار وزارة الكهرباء وفتح تقديم الخدمة لشركات أخرى من القطاع الخاص لأحداث منافسة، خاصة أن الأسعار مرتفعة ويمكن أن تؤدي المنافسة إلى انخفاض الأسعار.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للتعقيب على بيان وزير الكهرباء، محمد شاكر، حول أداء وزارته.

وأشار النائب إلى أن هناك تضارب في أسعار العدادات وهناك شركات عديدة لإنتاج العدادات في مصر فلماذا لا يتم فتح المجال؟، مثمنا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الريف المصري وتغيير وجهه بشكل متكامل، بحيث لا يتم العمل فقط في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد أن مشروع تطوير الريف يُعتبر بداية جديدة لتنظيم القري إداريًا وإتاحة الفرصة للاستثمار، خاصة وأنه يعاني منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية.
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