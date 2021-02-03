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أخبار البلد

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدًا بأمطار غزيرة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:07 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، طقس غدٍ الخميس، معتدلا نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، فيما تكون رياحا نشطة مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا وقد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وخليجي السويس والعقبة.

وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود امتداد منخفض جوى على سطح الأرض، يتزامن معه وجود امتداد منخفض جوى في طبقات الجو العليا. 

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى

القاهرة 19 13
الاسكندرية 18 11
وادى النطرون 19 13
طنطا 20 12
شبين الكوم 19 13
دمنهور 19 12
بلطيم 19 12
مطروح 18 13
السلوم 17 09
سيوة 19 08
بورسعيد 20 13
دمياط 19 13
الزقازيق 20 13
المنصورة 19 13
الاسماعيلية 20 12
السويس 20 13
العريش 21 13
رفح 20 13
رأس سدر 19 10
نخل 24 05
نويبع 22 16
طابا 22 13
كاترين 16 04
الطور 21 11
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 25 13
مرسى علم 26 14
الفيوم 20 10
بنى سويف 21 10
المنيا 20 07
أسيوط 20 06
سوهاج 21 09
قنا 22 10
الأقصر 23 10
أسوان 23 11
ادفو 23 10
أبوسمبل 23 10
الوادى الجديد 21 06
شلاتين 26 18
ابو رماد 24 18
حلايب 25 21
رأس حدربة 25 20

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