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اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يمول مشروعًا صحيًا بمبلغ 15 مليون يورو بالسودان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:00 م
اليورو
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وكالات
أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم، مشروعًا صحيًا بشمال وجنوب دارفور غربي السودان بتمويل بلغ 15 مليون يورو، بحضور وزير الصحة السوداني أسامة عبد الرحيم، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان روبرت فان دن دوول، والسفير الإيطالي جيانلويجي فاسالو .


وأكد سفير الاتحاد الأوروبي أن المشروع يتماشى مع نهجه في العمل الإنساني والتنمية والسلام، ويهدف إلى الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى نظام صحي مستدام، يعزز الحلول الدائمة للمجتمعات المتضررة من النزوح، والوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة في المناطق المستهدفة في شمال وجنوب دارفور.

وأوضح أن المبادرة تعمل على تعزيز اللبنات الأساسية المختلفة للنظام الصحي اللامركزي، مع الحفاظ على الإدماج الديمقراطي والمشاركة المجتمعية من أجل التنمية المستدامة.

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