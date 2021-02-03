ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

النقل تشكل لجنة للمرور على السقالات والمارين البحرية لاستخراج ترخيص لها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:31 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله

شكل قطاع النقل البحري، التابع لوزارة النقل، لجانا مختصة للمرور على السقالات المارين والمشايات البحرية، داخل الفنادق السياحية، والمنشأت المطلة على شاطئ البحر، سوء خاصة أو عامة لعمل حصر لها واستخراج ترخيص لها  .

 

وبدأت اللجنة المشكلة من قطاع النقل البحرى، التابع لوزارة النقل، عملها بمدينة الغردقة لحصر المارين والسقالات والمشايات البحرية، والمقرر أن تستغرق فى عملها لحصر السقالات فى مدينة الغردقة 4 أيام .

 

وتقوم اللجنة بقياس المساحة وإلزام المستغل لها بدفع مقابل تقنين لامتار استخدام السقالة أو المشاية البحرية بأستخراح تراخيص الاستخدام لها، وأن الهدف الأساسى من اللجنة التأكد من الإجراء استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة بالسقالات الموجودة بالقرى السياحية ، والتأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات الملاحية والبيئية للحفاظ على البيئة البحرية .

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

من أسوان.. عبير صبري بإطلالة مختلفة تكشف عن جمالها .. شاهد

اكتشف أعراض سرطان الفم بسرعة