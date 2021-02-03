شاكر يكشف أمام البرلمان موقف الوزارة من التعيينات في قطاع الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه تم الاستعانة بشركة شعاع في قراءة العدادات دون اللجوء إلى تعيينات جديدة في قطاع الكهرباء، لأن فترة وجود "شعاع" مؤقتة.





وأوضح في تعقيبه على ملاحظات أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أننا نتحول من قراءات العدادات إلى العدادات مسبوقة الدفع لا تحتاج لقراءة، قائلا: لذلك كانت الاستعانة بهم لمدة بسيطة.





و اضاف الوزير: "لم نقم بتعيينات جديدة حتى لا تمر فترة ونجد جيشا من العاملين بدون عمل، لافتا إلى أن العاملين في قطاع الكهرباء أكثر من العدد المطلوب".





وأكد وزير الكهرباء، أن أي تعيينات جديدة في القطاع تكون وفقا لاشتراطات وبناء على الحاجة في تخصصات بعينها، ولا تتم إلا من خلال اختبارات دقيقة.





وجدد التأكيد على أنه يستجيب لأي طلب من شأنه تحسين الخدمة، مشيرا إلى أنه لن يلبي أي طلبات بشأن التعيينات.





وقال: أي خلل في أي مكان نتعامل معه، نحن لسنا أنبياء، متابعا: نحن مستعدين لمحاسبة أي فساد وإصلاحه، ومهما كان من قام بهذا الخلل سيتم محاسبته.