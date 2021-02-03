ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مؤشرا البحرين يغلقان على تباين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:40 م
بورصة البحرين
بورصة البحرين
Advertisements
وكالات
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,464.76 بانخفاض قدره 1.92 نقطة عن معدل الإقفال السابق.

أقرا ايضا ..التعاون الدولي تعرض تفاصيل التمويلات التنموية خلال 2019/2020 أمام موازنة النواب

و أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 643.94 بارتفاع قدره 2.01 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و725 ألفًا و266 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و221 ألفًا و946 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 117 صفقة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البورصات العربية.. ارتفاع أسواق السعودية وفلسطين والعراق وتراجع الكويت ومصر

البورصات العربية اليوم الخميس.. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية والبحرين وفلسطين والأردن.. تراجع البورصة المصرية والسوق الكويتية

البورصات العربية اليوم.. ارتفاع بأسواق مال مصر والسعودية بختام التعاملات.. تباين أداء مؤشري البحرين الرئيسيين.. وتراجع الكويت ومسقط والأردن والعراق

البورصات العربية اليوم.. مصر تربح 2.6 مليار جنيه وتقود رأس المال العربي للربح.. ارتفاع مؤشرات السعودية والكويت والأردني ومسقط والبحرين وبيروت.. وخسارة بسوق مال تونس والعراق

تعرف على أداء أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحف التركية تتغزل في مصطفي محمد عقب هدفه الأول مع جالطا سراي

أحمد مجاهد يكشف مفاجأة حول تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي

بعد دخولها العمليات.. تفاصيل الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

الصحة: أرقام الإصابات المعلنة هى الموجودة بمستشفيات الصدر والعزل والحميات

موجز السوشيال ميديا .. يوسف_الشريف يتصدر تويتر .. رقص وغناء حنين حسام بعد إخلاء سبيلها

100 % منهم.. هالة زايد تكشف عن مفاجأة خلال الساعات المقبلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر عام 2020 .. صور

دراسة: هذا النوع من الدهون لا يسبب السمنة ويحمي البنكرياس