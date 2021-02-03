مؤشرا البحرين يغلقان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,464.76 بانخفاض قدره 1.92 نقطة عن معدل الإقفال السابق.
أقرا ايضا ..التعاون الدولي تعرض تفاصيل التمويلات التنموية خلال 2019/2020 أمام موازنة النواب
و أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 643.94 بارتفاع قدره 2.01 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و725 ألفًا و266 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و221 ألفًا و946 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 117 صفقة
أقرا ايضا ..التعاون الدولي تعرض تفاصيل التمويلات التنموية خلال 2019/2020 أمام موازنة النواب
و أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 643.94 بارتفاع قدره 2.01 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و725 ألفًا و266 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و221 ألفًا و946 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 117 صفقة