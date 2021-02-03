بعد وعد محافظ الإسكندرية للأقزام.. جمعية تتسلم الكابينة رقم 1069 بشاطيء ستانلي

وأعرب المتحدث عن جمعية الأقزام المصرية ، عن سعادة كافة أعضاء الجمعية بالإستجابة السريعة من محافظ الإسكندرية لمطلبهم، حيث أوضح أن تخصيص كابينة بشاطىء ستانلى أدخل السعادة عليهم جميعا وجعلهم يشعرون بالكرامة والفخر وأن مطالب أعضاء الجمعية تم الاستجابة لها فعليا علي أرض الواقع.







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يأتي هذا في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بعد وعده بتخصيص كابينة مجانًا بكبائن ستانلي للأقزام بالإسكندرية، وموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته الأخيرة علي ذلك القرار، حيث أكد التقى محافظ الاسكندرية في وقت سابق نقيب الأقزام بالإسكندرية ووعدهم بتخصيص كابينة بشاطيء ستانلي بالمجان.



