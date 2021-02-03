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ما المميز في مرسم القلعة؟.. أفضل مساحة آمنة للشباب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:07 م
مرسم القلعة
مرسم القلعة
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فرح علاء الخولي
قال محمد وهدان، المهندس القائم على مشروع "مرسم القلعة"، إن فكرة المرسم جاءت من إطلاق مساحة فنية واسعة وغنية في كافة مجالات التراث  والعمارة، وخاصة ان منطقة القلعة تتميز بالورش والصناعات الحرفية المختلفة والمتميزة، وان كل الاشخاص من هؤلاء الفنانين الصغار اصحاب الحرف والفنون كثيرا ما يبحثون عن مكان هادئ في قلب القاهرة ويكون مستوحى من تراثنا او جزءا منه. 


وتابع وهدان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا ايضا سيساعد في استعادة منطقة القلعة والتي اشتهرت منذ الكثير من الاعوام انها مقصد للفن والفنانين لتقديم ابداعاتهم الفنية، لافتا الي ان منطقة القلعة واقعة في مكان عمراني وسياحي تراثي مما يعطيها طابعا مميزا، الي جانب أن الإطلالة من تلك القلعة لها تأثير خاص وذلك لان القلعة مبنية على هضبة مرتفعة في منطقة مصر القديمة.
 
وأوضح انه ليس هناك شروط للفنانين المشاركين في "مرسم القلعة"، مؤكدا: "المساحة مفتوحة وتستقبل كل الفنانين وأنماطهم واشكالهم المختلفة"، وتبلغ مساحة المرسم 85 مترا تقريبًا، تنقسم من الداخل إلى أجزاء عدة بخلاف ساحته المفتوحة، مكونة من 3 قاعات متفاوتة المساحة قاعة السلطان، والقلعة، المحفوظات، وبكل جزء منها يجتمع شباب جاءوا إليه من أماكن مختلفة لممارسة فنهم، يقع مرمى أبصارهم منه على حديقة الأزهر، والأهرامات، وجانب من متحف الحضارة.

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