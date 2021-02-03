مقترح برلماني لحل أزمة المصانع المتعثرة أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب

تقدم النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية ، بمقترح باستراتيجية وآلية تحقيقها لحل أزمة المصانع المتعثرة إلى لجنة الصناعة.









أوضح دياب، أن المقترح من شأنه الارتقاء بالاقتصاد المصري ودعم فرص الاستثمار، والمساعدة في الارتقاء بالصناعة المصرية، وتحقيق أقصى استفادة لزيادة الناتج القومي.









ويتلخص المقترح في عدة نقاط أهمها، زيادة حجم التصدير للمصانع المصرية، والقطاعين الخاص والعام، بنسبة تتناسب مع حجم دولة مصر، وتشجيع رجال الأعمال المحليين لعمل صناعات تعتمد على المواد الخام الطبيعية المتاحة في مصر، وتشجيع المستثمرين الأجانب للقدوم والاستثمار في مصر، وحل مشكلة المصانع المتعثرة .









أشار عضو مجلس النواب إلي أهمية تشجيع رجال الأعمال المصريين لعمل صناعات على المواد الخام الموجودة في افريقيا، وغير المتوفرة في مصر وخاصة دول حوض النيل ، بالإضافة الي إدماج القطاع الصناعي غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية.









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