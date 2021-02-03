ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعميق التصنيع المحلي.. تعاون بين العربية للتصنيع والشركات الرومانية لتوطين التكنولوجيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:42 م
الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع
Advertisements
كريم الخطيب
استقبل اليوم الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ميهاي ستيفان ستوبارو سفير جمهورية رومانيا .

 تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية، خاصة  أن هناك تعاون متميز وتاريخي بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات الرومانية  في العديد من مجالات الصناعة .

أكد " التراس" على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا لأهمية إستثمار عمق وقوة العلاقات بين "القاهرة وبوخارست" من خلال اللجنة المصرية الرومانية  وكيفية الإستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة .

وأوضح  أنه تم بحث آخر مستجدات مجالات التعاون التي أتفق عليها مؤخرا بين العربية للتصنيع ووفد كبري الشركات الرومانية ,خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والإلكترونيات والتحول الرقمي والسيارات الكهربائية وإحلال السيارات للعمل بالطاقات النظيفة والجرارات الزراعية , مشيرا إلي بحث إشتراك الشركات الرومانية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها تأثيث المقار الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة .  

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات الرومانية وزيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية.

من جانبه أكد سفير رومانيا أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخرًا في كافة المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها الرومانية لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الإستثمار والإستقرار الأمني والإقتصادي الذى تتمتع به مصر حاليًا، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها برئاسة الرئيس "عبد الفتاح السيسي".

وأشاد " ميهاي ستيفان ستوبارو " بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية ، وهو ما يشجع العديد من الشركات الرومانية إلي عقد المزيد من الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير دفاع العراق: مصر تحت قيادة السيسي نموذج ملهم في منطقة تعاني من الأزمات

سفير رومانيا بالقاهرة: ندعم تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لجعل المنطقة أكثر استقرارا

لتوطين التكنولوجيا.. العربية للتصنيع تستقبل سفير المجر لبحث التعاون المشترك

رئيس "العربية للتصنيع" يبحث مع سفير المجر التعاون بمجالات الصناعة والذكاء الاصطناعي

لتعزيز التحول الرقمي.. مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع وإنسيرف للخدمات المتكاملة

ترشيحاتنا

الوفيات سترتفع.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن تعطل خدمات مرضى السرطان بسبب كورونا

بإطلالة كاجوال.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بعد نفي التضامن قطع معاش المطلقات.. شروط وخطوات الحصول عليه

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور

الحريري يغادر لبنان إلى مصر للقاء الرئيس السيسي

أحمد مجاهد يكشف تفاصيل مخالفات عقود مدرب منتخب مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد للشعر.. هنا الزاهد تفاجئ متابعيها على إنستجرام

السيسي يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها.. صور

لـ الرجال.. تناول هذه البذور يوميا وشاهد النتيجة