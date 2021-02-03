تعميق التصنيع المحلي.. تعاون بين العربية للتصنيع والشركات الرومانية لتوطين التكنولوجيا

استقبل اليوم الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ميهاي ستيفان ستوبارو سفير جمهورية رومانيا .





تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية، خاصة أن هناك تعاون متميز وتاريخي بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات الرومانية في العديد من مجالات الصناعة .





أكد " التراس" على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا لأهمية إستثمار عمق وقوة العلاقات بين "القاهرة وبوخارست" من خلال اللجنة المصرية الرومانية وكيفية الإستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة .





وأوضح أنه تم بحث آخر مستجدات مجالات التعاون التي أتفق عليها مؤخرا بين العربية للتصنيع ووفد كبري الشركات الرومانية ,خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والإلكترونيات والتحول الرقمي والسيارات الكهربائية وإحلال السيارات للعمل بالطاقات النظيفة والجرارات الزراعية , مشيرا إلي بحث إشتراك الشركات الرومانية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها تأثيث المقار الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة .





وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات الرومانية وزيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية.





من جانبه أكد سفير رومانيا أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخرًا في كافة المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها الرومانية لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الإستثمار والإستقرار الأمني والإقتصادي الذى تتمتع به مصر حاليًا، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها برئاسة الرئيس "عبد الفتاح السيسي".



