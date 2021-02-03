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حوادث

إصابة 8 أشخاص إثر تعرضهم لحوادث متفرقة بالمنيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:54 م
صدى البلد
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أيمن رياض

شهدت محافظة المنيا، 3 حوادث بينهم حادث اختناق زوجين بسبب تسرب غاز داخل شقتهما وحادثي سير، تحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن أمنيا، إخطارا من مدير مستشفى المنيا العام يفيد بوصول  سلفيا عياد بشري، 24 سنة ، ومينا مجدي زكي، 36 سنة ، مقيمان بتقسيم شلبي، بمدينة المنيا ،  للاختناق، نتيجة تسريب غاز، بالوحدة السكنية المقيمين بها وإجراء الكشف الطبي المبدئي تبين أن حالتهم مستقرة.



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فيما شهد الطريق الصحراوى الغربي المار على محافظة المنيا ، حادث إنقلاب سيارة ملاكي ، أمام فرع جامعة الأزهر ، غرب مدينة بني مزار أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص ، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ فضل.


كما شهد أيضا الطريق الصحراوي الغربي ، إصابة 3 أشخاص آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين أسفل نفق العدوة.


تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي .



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