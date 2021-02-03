دراسة: الزيوت العطرية تخفض ضغط الدم طبيعيا

وعندما تشم رائحة زيت عطري ، يتم إطلاق هرمونات الشعور بالسعادة ، مما يقلل من التوتر، ويقوم الجهاز العصبي اللاإرادي بتنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي ، والذي يعمل بمثابة مكابح ويهدئ جسمك.





وإذا كنت تتناول أي دواء لارتفاع ضغط الدم ، فاستخدم الزيوت الأساسية، وتشير الدراسات إلى أن الزيوت الأساسية مثل الزنجبيل والفلفل الأسود والكركم يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم عن طريق توسيع الشرايين وتقليل الالتهاب، والزيوت الأساسية التي تساعد على تنشيط استجابة الجهاز العصبي السمبتاوي تشمل البابونج الروماني ، الإيلنغ ، زهر البرتقال، اللافندر، البرغموت، الورد والمريمية.





يمكن إضافة قطرات من الزيوت العطرية إلى زيت التدليك وغسول البشرة ويمكن وضعها على الجلد، استخدم دائمًا الزيوت الأساسية المخففة على الجلد وبعضها شديد التركيز ويمكن أن يهيج الجلد.





المصدر timesofindia



