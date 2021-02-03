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مرأة

دراسة: الزيوت العطرية تخفض ضغط الدم طبيعيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:00 م
الزيوت العطرية وضغط
الزيوت العطرية وضغط الدم
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نهى هجرس
يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الشرايين، ويؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية وأمراض الكلى ومشاكل في الرؤية، يتمثل الخط الأول من علاج ارتفاع ضغط الدم في إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي قليل الملح، وممارسة الرياضة بانتظام.

ويمكن أن يكون للتوتر تأثير مباشر وغير مباشر على ضغط الدم، تساعد الزيوت الأساسية عن طريق تقليل مستويات التوتر التي يمكن أن تفرز الكورتيزول والهرمونات الأخرى التي ترفع ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي الإجهاد أيضًا إلى الإفراط في تناول الطعام واتخاذ خيارات غير صحية ، مما قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.

وعندما تشم رائحة زيت عطري ، يتم إطلاق هرمونات الشعور بالسعادة ، مما يقلل من التوتر، ويقوم الجهاز العصبي اللاإرادي بتنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي ، والذي يعمل بمثابة مكابح ويهدئ جسمك.

وإذا كنت تتناول أي دواء لارتفاع ضغط الدم ، فاستخدم الزيوت الأساسية، وتشير الدراسات إلى أن الزيوت الأساسية مثل الزنجبيل والفلفل الأسود والكركم يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم عن طريق توسيع الشرايين وتقليل الالتهاب، والزيوت الأساسية التي تساعد على تنشيط استجابة الجهاز العصبي السمبتاوي تشمل البابونج الروماني ، الإيلنغ ، زهر البرتقال، اللافندر، البرغموت، الورد والمريمية.

يمكن إضافة قطرات من الزيوت العطرية إلى زيت التدليك وغسول البشرة ويمكن وضعها على الجلد، استخدم دائمًا الزيوت الأساسية المخففة على الجلد وبعضها شديد التركيز ويمكن أن يهيج الجلد.

المصدر timesofindia

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