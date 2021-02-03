محافظ قنا يشهد الافتتاح التجريبي لمشروع الصرف الصحي لمدينة قفط

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الافتتاح التجريبي لمشروع الصرف الصحي لمدينة قفط، ضمن خطة المحافظة الطموحة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والذي تم تنفيذه تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.







جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبده صالح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب، والنائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، و محمد موسي رئيس مدينة قفط، وعدد من القيادات التنفيذية.





وأوضح محافظ قنا، أن المشروع يتكون من " محطة معالجة رئيسية بنظام برك الأكسده - محطات رفع - خطوط طرد - عدايات - شبكات إنحدار - أحواض الموازنة وخط طرد المياه المنقاه" وتصل الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المشروع إلى ١٥ ألف م٣ /يوم، ويبلغ عدد السكان المستفيدين من المشروع حوالي ١٢٠ ألف نسمة بتكلفة إجمالية للمشروع حوالي ١٦٧ مليون جنيه.





وشدد الداودي، على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والأهالي للحفاظ على المشروع و استمرار عمله بالكفاءة المطلوبة لتحقيق الاستفادة الكاملة من المشروع.





وقدم محافظ قنا، الشكر والتقدير لجميع العاملين على جهودهم المتميزة لانهاء مشروع الصرف الصحي لمدينة قفط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.





وأشار إلى أنه سوف يتم افتتاح مشروع الصرف الصحى بمدينة نقادة خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له ١٦ ألف م٣/يوم بتكلفة ١٥٢ مليون جنيه، ويخدم مدينة نقادة والقرى التابعة لها، البالغ عدد سكانها ١٨٤ ألف نسمة.





وأضاف محافظ قنا، أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابعها بصفة مستمرة لكونها من أهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة، حيث بلغ اجمالى الإستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا ٦.٤ مليار جنيه، حيث تم تنفيذ ٥٨ محطة مياه شرب ويجرى استكمال تنفيذ ٣٧ محطة وشبكات مياه، مضيفًا أنه تم تنفيذ ٥ مشروعات في قطاع الصرف الصحي، كما يجرى استكمال تنفيذ ٢٦ مشروعا اخرى.





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