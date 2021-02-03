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العلم القطري يرفرف مجددا في السعودية.. شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:57 م
العلم القطرى
العلم القطرى
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو رصد العلم القطري يرفرف مجددا في السعودية.


ووفقا للتقرير، فإن علم قطر يعود للظهور فى الرياض والتى تعد لحظة سيذكرها الخليجيون كثيرا بعد سنوات من المقاطعة.


وقد انتشر هذا الفيديو لتوثيق لحظة رفع العلم القطرى فوق مبنى السفارة بالرياض، والتى تعد خطوة تأتى إثر المصالحة الخليجية مطلع شهر يناير 2021.


يذكر أن دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، توصلت إلى اتفاق مصالحة مع دولة قطر، خلال القمة الخليجية التي عقدت في 5 يناير الماضي، بمدينة العُلا السعودية، حيث قضى الاتفاق بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين إلى سابق عهدها، وكذلك عودة الرحلات الجوية.
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