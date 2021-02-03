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برلمان

وزير الإسكان:إنشاء 270 ألف وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه والانتهاء من تسليمها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:08 م
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الوزارة تعمل وفق خطة ممنهجة لصالح دعم الفئات غير القادرة وتوفير سكن يليق بهم تحت مسمي الاسكان الاجتماعي.

وأضاف الجزار خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان:وفي هذا الاطار تم تنفيذ مليون و200 الف وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه و وفر هذا العمل الجاد اكثر من 3 مليون ونصف المليون فرصة عمل وذلك منذ عام 2018 وحتي الان.

واكد وزير الكهرباء أنه تم إنشاء 270 الف وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه وتم تسليمهم ، كما تم الانتهاء من 215 الف وحدة سكنية للاسكان الاجتماعي ، وجاري تنفيذ 170 الف وحدة اخري باجمالي التكلفة  80 مليار جنيه.

كما كشف الوزير عن الانتهاء من 56 الف وحدة سكنية تحت مسمي دار مصر وجاري تنفيذ 87 الف وحدة بإجمالي تكلفة 42 مليار جنيه.

وقال : كما قامت الوزارة بالانتهاء من 85 الف وحدة سكنية تحت مسمي اسكان استثماري تابع للمدن العمرانية الجديدة بتكلفة بلغت 200 مليار جنية ، كاشفا عن انشاء 3 الاف وحدة سكنية بشمال وجنوب سيناء بتكلفة 2 مليار و600 الف جنيه.
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