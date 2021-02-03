أخبار العالم| سينوفاك الصينية تعلن خبرا سارا.. قرار عاجل لـ طيران الإمارات بعد حظر السعودية السفر من 20 دولة مؤقتا

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:





كشفت منظمة الصحة العالمية، عن التأثير السلبي الكبير لـ فيروس كورونا "كوفيد-19" على تشخيص وعلاج مرض السرطان في جميع أنحاء العالم. ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قال الدكتور أندريه إلباوي، من قسم الأمراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إنه منذ أكثر من عام حينما بدأت أزمة فيروس كورونا، كان تأثيرها على رعاية مرضى السرطان صارخا، حيث "تعطلت خدمات السرطان جزئيا أو كليا بسبب الجائحة لدى 50% من الحكومات التي توفر هذه الخدمات".





أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، أنها لن تقبل مسافرين من غير السعوديين على متن رحلاتها من دبي إلى المملكة العربية السعودية وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر. ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قالت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه يأتي ذلك بناءً على توجيهات المملكة، حيث لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في السعودية للسفر في نقطة انطلاقهم.





أفاد مصدر أمني عراقي، بإطلاق صافرات الإنذار في مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد. ووفقا لـ "السومرية نيوز" العراقية، قال المصدر في تصريح خاص، إن "صافرات الإنذار سمعت داخل قاعدة التوحيد الثالثة بالسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.





أعلنت شركة سينوفاك الصينية، اليوم الأربعاء، حصولها على موافقة السلطات الصحية على استخدام لقاح فيروس كورونا الخاص بها. وقالت بكين، اليوم الأربعاء، إن الصين تخطط لتقديم 10 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد -19 لبرنامج توزيع اللقاحات الدولي "كوفاكس" الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إعادة صياغة التصورات عن دورها في الوباء.





ألمح الخبير الاقتصادي السعودي، محمد السويد، إلى إمكانية زيادة الضرائب أو خفض رواتب الموظفين الحكوميين بسبب جائحة كورونا. وقال السويد في مقطع فيديو تداولته عدد من المواقع السعودية، إنه عندما يزداد عدد الإغلاقات، تضطر الدول لعمل برامج تحفيز وصرف تحفيزي إضافي، وعندما تفعل ذلك تصرف أكثر من الميزانية ويزداد العجز، لذلك لا بد من وجود مصادر إيرادات لهذا التمويل.





وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 3977 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 173952 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع.





ذهب عسكري أمريكي كبير إلى طرح أسوأ سيناريو للعلاقات بين أمريكا والصين وروسيا، طارحًا إمكانية حدوث حرب نووية بينهم، غير مستبعدٍ للاحتمال الرهيب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.



