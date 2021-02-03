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نشرة المرأة والصحة.. دراسة تحذر: الاكتئاب والتوتر قد يضعفان من فاعلية لقاح كورونا.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:03 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي..

دراسة: سلالة جديدة من كورونا تصيب المتعافين وتقلل فاعلية اللقاح
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بريطانيون، أن هناك طفرةً في سلالة كورونا المتحور في بريطانيا، تجعل الفيروس يتفادى الجهاز المناعي.
نشرت دراسة حديثة بجامعة واشنطن، تشير إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة قد يعانون من أعراض أقل إذا أصيبوا بالتهاب البنكرياس.
فصل الشتاء من الشهور التي نشعر فيها باستمرار بـ الجوع؛ حيث إنه في الغالب نعتقد ان تناول الطعام يمد الجسم الشعور بالدفء، ولكن الأمر في النهاية لا يتسبب إلا بزيادة الوزن التي يصعب فيما بعد التخلص منها.
حذرت دراسة جديدة نُشرت وفقًا لموقع "timesofindia"، من أن الاكتئاب والتوتر والوحدة والسلوكيات الصحية السيئة يمكن أن تضعف جهاز المناعة في الجسم وتقلل من فاعلية بعض اللقاحات، ويشير تقرير جديد إلى أن الأمر نفسه قد يكون صحيحًا بالنسبة إلى اللقاحات COVID-19 الجديدة قيد التطوير والمراحل الأولى من التوزيع العالمي.
تحرص الفنانة رانيا يوسف، على متابعة جمهورها بأحدث الخبار والصور، ووجهت الفنانة رانيا يوسف اعتذارها لجموع الشعب المصري عقب تصريحاتها الاخيرة عن الحجاب خلال مقابلة مع أحد الإعلاميين العراقيين.
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