ميليشيات أردوغان.. جيش مرتزقة أنقرة يدمر استقرار الشرق الأوسط.. عسكريون أتراك سابقون يشرفون على تشكيل الفصائل.. واللاجئون السوريون مجبرون على التجنيد

أردوغان يتخذ من عضوية تركيا في حلف الناتو غطاء حماية يمنع المساس ببلاده

أردوغان يعتمد على الميليشيات بسبب غياب ثقته في الجيش وتجنبا لانتقادات المعارضة

شركة "سادات" أسسها عسكري تركي سابق مفصول من الخدمة وتلعب دورًا أساسيًا في إدارة الميليشيات









منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في 20 يناير الماضي، انصب الجانب الأكبر من اهتمام إدارته بمنطقة الشرق الأوسط حول إيران ومحاولة إعادتها إلى الالتزام بالاتفاق النووي.





ورأت صحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة بالإنجليزية أن هناك فاعلًا آخر يجدر بإدارة بايدن التنبه أكثر لخطورته والعمل على احتوائه، وهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اتخذ من الفوضى الضاربة في المنطقة منذ ثورات الربيع العربي ستارًا لتهديد جواره الإقليمي، واتخذ في الوقت ذاته عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) غطاء حماية يمنع المساس ببلاده.





وأضافت الصحيفة أنه لم يعد سرًا جنوح أردوغان نحو الاستبداد والحكم الفردي على مدار العقد الماضي، ولا سيما منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016، التي كشفت حجم الفجوة والنفور بين الجيش التركي كحام للعلمانية وبين نظام أردوغان المكتسي بصبغة دينية دعائية.





وكان من نتائج غياب الثقة المتبادلة بين الجيش التركي وأردوغان أن عمد الأخير إلى تشكيل شبكة من الميليشيات الموالية له بشكل شخصي لاستخدامها كأداة رئيسية في تحقيق أهداف سياسته الإقليمية، قوامها الأساسي من مرتزقة سوريين يتم نقلهم من منطقة إلى أخرى حسبما تقتضي مصالح أنقرة الممتدة من ليبيا غربًا وحتى كشمير شرقًا، وفقًا لبعض المصادر.





وخلال السنوات الخمس الماضية، تدخلت تركيا عسكريًا عدة مرات في شمال سوريا وشمال العراق، واحتكت بجارتيها في شرق البحر المتوسط اليونان وقبرص، وأرسلت إما قوات عسكرية أو ميليشيات مرتزقة أو الاثنين معًا لدعم حلفائها في قطر وأذربيجان وليبيا.





وأوضحت الصحيفة أن ميليشيات أردوغان لعبت دورًا أساسيًا في توفير قوة بشرية مدربة يسهل حشدها وتعبئتها ونقلها من مسرح عمليات إلى آخر، والأهم من ذلك: يسهل التنصل من المسئولية عن أفعالها وإنكار الصلة بها.





وبجانب ذلك تُعد ميليشيات أردوغان الحجر الذي يضرب به الأخير عصفورين معًا، فبجانب خدمتها لمصالح التوسع الإقليمي التركي، توفر الميليشيات فرصة لتحجيم الانتقادات الموجهة من المعارضة إلى استغلال أردوغان للجيش في مغامراته الخارجية؛ ففي حين قد يسهل عليه تبرير الاعتماد على الجيش في الحملات العسكرية بالبلاد المتاخمة للحدود التركية مثل سوريا والعراق، يصعب تبرير إرسال الجنود والضباط الأتراك إلى مسارح عمليات بعيدة مثل ليبيا.





ويعتمد أردوغان في تشكيل الميليشيات الموالية له على علاقته الشخصية بعسكريين سابقين تم فصلهم من الخدمة العسكرية قبل سنوات بعيدة بسبب علاقتهم بتيارات إسلامية، وأعادهم أردوغان إلى خدمة النظام عبر قنوات خلفية، وفي مقدمة هؤلاء الجنرال المتقاعد عدنان تانريفردي، الذي عينه أردوغان مستشارًا للأمن القومي بعد محاولة الانقلاب العسكري في 2016.





وأسس تانريفردي، ضابط المدفعية السابق، شركة "سادات" للاستشارات العسكرية عام 2012، وضم إليها 22 ضابطًا سابقًا فُصلوا من الخدمة العسكرية بسبب صلاتهم بجماعات إسلامية، وتُعد الشركة العسكرية الخاصة الوحيدة في تركيا، وتلعب دورًا أساسيًا في الحروب التركية بالوكالة وإدارة الميليشيات الموالية لأردوغان.





أما المورد البشري الرئيسي الذي تعتمد عليه أنقرة لتجنيد عناصر المليشيات فهم اللاجئون السوريون، سواء أولئك المقيمون في مخيمات داخل تركيا أم النازحون إلى مناطق الشمال السوري التي تحتلها القوات التركية والفصائل الموالية لها.





وتابعت الصحيفة أنه يمكن معرفة الأثر الذي تركه وجود هذه الميليشيات عند النظر بشكل أوسع لحالة عدم الاستقرار المستمرة في الشرق الأوسط منذ ثورات الربيع العربي، ففي دول مثل سوريا والعراق وليبيا ولبنان يكاد يتلاشى وجود الدولة، وتحل محلها بنية فوضوية من الميليشيات متباينة الأهداف والولاءات.





وخلصت الصحيفة إلى أن شبكة الميليشيات التي كونها أردوغان بالاعتماد على شركة سادات والمرتزقة السوريين تأتي في مقدمة العوامل التي تحول دون استقرار المنطقة، وعلى الحكومات الغربية التعاطي بقدر أكبر من الجدية مع هذا الواقع وأن تقدم على إجراءات أكثر صرامة لردع أردوغان.



