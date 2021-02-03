ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ياسمين الحصري: الناس تتفاوت في الثبات أمام المثيرات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:12 م
ياسمين الخيام
ياسمين الخيام
Advertisements
ياسمين القصاص
قالت ياسمين الحصري، الشهيرة بـ"ياسمين الخيام"، إن الشيخ الشعراوي قال لها يوم وفاة والدها جملة لم تستطع نسيانها حتى اليوم، ألا وهي "لا يأخذ الله نفس وفى الأرض حاجة إليه"، مكملًا أن لا يستأخر الشخص ساعة ولا يتقدم، وأن كل شخص له رسالة ودقائق معدودة فى هذه الدنيا، وأن الأهم أن يكون لقاء العباد مع سيد الخلق يكون لقاء أحبة، مضيفة أن قبل لقاء الإنسان مع أحبابه فى الآخرة يجب أن تسبقه شنطة الخيرات، الكلمة الطيبة والمحبة.

وأضافت "الحصري"، خلال حوارها ببرنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سى بى سى"، أن جميع الأشخاص تتفاوت فى الثبات أمام المثيرات، ولكن الطبع الأصيل هو من يتحكم فى هدوء النفس والثقة بالله عز وجل والثقة بالنفس، موصية جميع الأشخاص بالاستعداد ليوم تسليم ورقة الامتحان، مشيرة إلى أننا لابد من الاستعداد حتى تكون ورقة الإجابة بها خير ونور وبركة وإجابة صحيحة.

وتابعت الحصرى ، أن ورقة إجابتك لابد أن يكون بها محبة وطاعة لله سبحانه وتعالى وزكاة، موضحة أن "الشاطر هو اللى يجهز ورق الاجابة لانه مش عارف امتى هيسلمها".

وأكدت أن الله سبحانه وتعالى رحيم وعفو وكريم على عباده، وندعو الله فى هذه الأيام أن يبعد عن بلادنا البلاء والوباء ويرفع عنا ويرفع شأنها فى السماء والأرض.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يجوز التحدث مع الله والدعاء بالعامية؟.. أمين الفتوى يجيب

خالد النبوي يزور أحمد عز في مسرحية علاء الدين

جداول ومواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات الأزهرية

بسبب أسئلته الصادمة.. أروى عن مذيع لقاء رانيا يوسف: كنت ضربته

علا رجب: كورونا متحور ويمكن أن تصاب به أكثر من مرة |شاهد

ياسمين الحصري: لابد من الاستعداد ليوم تسليم «ورقة الامتحان»

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

وزير التموين يصدر قرارا بشأن عبوات الشاي المباعة في الأسواق .. مستند

الصحف التركية تتغزل في مصطفي محمد عقب هدفه الأول مع جالطا سراي

سيدة تزرع كاميرات لتصوير ابنتها أثناء النوم واكتشفت مفاجأة.. شاهد

حكم نهائى.. براءة المتهم باغتيال النائب العام هشام بركات وإلغاء عقوبة سجنه 10 سنوات

ليك وعليك..خد بالك عداد الكهرباء بيسجلك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر عام 2020 .. صور

دراسة: هذا النوع من الدهون لا يسبب السمنة ويحمي البنكرياس