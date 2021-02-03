ياسمين الحصري: الناس تتفاوت في الثبات أمام المثيرات

قالت ياسمين الحصري، الشهيرة بـ"ياسمين الخيام"، إن الشيخ الشعراوي قال لها يوم وفاة والدها جملة لم تستطع نسيانها حتى اليوم، ألا وهي "لا يأخذ الله نفس وفى الأرض حاجة إليه"، مكملًا أن لا يستأخر الشخص ساعة ولا يتقدم، وأن كل شخص له رسالة ودقائق معدودة فى هذه الدنيا، وأن الأهم أن يكون لقاء العباد مع سيد الخلق يكون لقاء أحبة، مضيفة أن قبل لقاء الإنسان مع أحبابه فى الآخرة يجب أن تسبقه شنطة الخيرات، الكلمة الطيبة والمحبة.





وأضافت "الحصري"، خلال حوارها ببرنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سى بى سى"، أن جميع الأشخاص تتفاوت فى الثبات أمام المثيرات، ولكن الطبع الأصيل هو من يتحكم فى هدوء النفس والثقة بالله عز وجل والثقة بالنفس، موصية جميع الأشخاص بالاستعداد ليوم تسليم ورقة الامتحان، مشيرة إلى أننا لابد من الاستعداد حتى تكون ورقة الإجابة بها خير ونور وبركة وإجابة صحيحة.





وتابعت الحصرى ، أن ورقة إجابتك لابد أن يكون بها محبة وطاعة لله سبحانه وتعالى وزكاة، موضحة أن "الشاطر هو اللى يجهز ورق الاجابة لانه مش عارف امتى هيسلمها".





وأكدت أن الله سبحانه وتعالى رحيم وعفو وكريم على عباده، وندعو الله فى هذه الأيام أن يبعد عن بلادنا البلاء والوباء ويرفع عنا ويرفع شأنها فى السماء والأرض.



