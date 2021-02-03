مصدر فرحة للمرضى.. قصة ممرض بمستشفى عزل كورونا بالشرقية.. فيديو





أسعد محمود مرضى كورونا بالابتهالات وخفف عنهم أثناء معاناتهم مع الفيروس والتحاقه بالمستشفي منذ ما يزيد عن 18 شهرًا كما يصف في فيديو لـ «صدى البلد» موضحًا أنه أحب الابتهالات وقراءة القرآن منذ صغره وبلوغه الـ 10 سنوات تعود من وقتها على جعلهما جزء من حياته اليومية تخفف عنه وتبدل أي حزن يدخل قبه أو احباطات تصيبه بفرح وسعادة تغمره من خلال منأجاة ربه والدعاء إليه بصوت يسمعه من حوله فيشاركونه الابتهالات لله ‏ - سبحانه وتعالى-.





وعن انتشار فيدوهاته أثناء ابتهاله للمرضى في المستشفى يقول محمود: « كنت بدندن مع نفسى بصوت منخفض في البداية، ولما سمعني المرضى طلبوا مني أعلي صوتي، معلقين بأنهم يرتاحون على ابتهالاتي حيث تخفف عنهم المعاناة، كما أنه يعتبر كل مريض بمثابة أب أو أم أو أخ له لافتًا إلى أن زملاؤه الممرضين قاموا بالتقاط بعض الفيديوهات له من المستشفي ليشاركها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك وتنال اعجاب الكثير من الناس».





عشق محمود للابتهالات وقراءة القرآن كان متزامنًا مع قصة كفاح له تحرى خلالها الرزق الحلال من خلال العمل بالنقاشة والبناء والزراعة ومؤخرًا سائق توك توك أثناء الدراسة والعمل ومراعاة والده ليبدأ من بعدها فترة التجنيد ثم العمل كممرض بمستشفي العزل، وخلال عمله بكافة هذه الأعمال يقوم بالابتهال بصوت عزب تقشعر منه الأبدان خشوعًا لله رب العالمين أو حبًا في رسوله الكريم.









بدأ حب محمود للابتهالات وشغفه الدائم لتردديها بتشجيع من والديه وظل مداوما عليها طيلة أيام دراسته في جميع الأيام والأوقات بما فيها المحن والابتلائات من طيلة مدة مرض والده التي تجاوزت الـ 15 عامًا إلى وفاته منذ شهور قليلة بوحدة العناية المركزة ليقرر بعدها الشاب أن يساعد المرضى بكل ما يمتلك من قوة صدقة عن والده وعملًا بوصاياه، وساعدته على ذلك ثقة الناس فيه خاصة أهالي قريته الصفا بمركز الزقازيق، محافظة الشرقية، والذين يعطونه من حسن لآخر أموال تبرعات لشراء أنابيب الأوكسجين للمرضى في بيوتهم.









يقضى محمود ساعات طويلة بين مرضى فيروس كورونا ( كوفيد _19) في مستشفي عزل صيدناوي بالمحافظة، وعندما يعود في إجازة إلى منزله لا يتوانى في المحافظة على جميع أفراد عائلته من والدته وأخوته فلا يسلم على أيا منهم بالأيد، كما يأكل بمفرده، ويعقم يده باستمرار، مع عزل نفسه في غرفة منفصلة بعيدة عندهم، وإن جلس يراعي كافة الإجراءات الاحترازية وكافة المسافات الكافية بينهم.





من جانبها، تقول والدة محمود، همت جمال لـ «صدى البلد» إنها اعتبرت ابنها شهيد دون أي خوف عليه حيث أن الله - سبحانه وتعالى- يحرسه من أي سوء، بل إنها تشجعه على خدمة المرضى بكل السبل منذ صغره سيرًا على درب الخير كوالده - رحمه الله- ومن ذلك إخراج الصداقات شهريًا مهما كان دخله المادي، لافتًا إلى أن عمل الخير هو ما يبقي للإنسان بعد وفاته، وأن ابنها محمود موهوب منذ صغره ومحب للانشاد حتى بعد نوم جميع أفراد البيت كان يصعد إلى السطح ليلًا ويناجى ربه بالابتهالات ويمدح النبي - صلى الله عليه وسلم-.









يحلم المبتهل والممرض محمود معتمد أن يصل إلى مكانة كبيرة كمبتهل ومنشد وأن ينال شرف الأذان يومًا ما في الحرم المكي، مختتمًا: «زرت الحرم المكي في صغري مع والداي ومنذ ذلك الحين أحلم بالأذان فيه، وأعمل الآن على حفظ القرآن الكريم وترديد الابتهالات بشكل مستمر منذ صغري في الإذاعة المدرسية وصولًا بالجامعة ومؤخرًا أثناء عملي الآن بعدة أمور، لافتًا إلى أنه من المواقف التي لا ينساها قيام سيدة عجوز تدعى الحاجة أمينة بتقبيل رأسه من تأثرها بصوته في الابتهالات».