ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

باتشيكو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لتخطي أزمة الهزيمة من غزل المحلة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:15 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
حرص البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم .


يأتي هذا للحديث عن مباراة المحلة الأخيرة التي خسرها الفريق في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.


وشرح المدير الفني للفريق الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة، وطالب بعدم تكرارها، وطلب المدرب من اللاعبين غلق ملف مباراة الأمس والتركيز في الفترة الحالية استعدادا للمباريات المقبلة.


واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري.

وشارك الثلاثي أيمن حفني وسيف الجزيري ومروان حمدي في التدريبات بصورة طبيعبة استعدادا للمباراة المقبلة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد غياب أسبوعًا.. رضوان الشريفي في تمرين الإسماعيلي اليوم

تفاصيل جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك

بعد رباعية المقاصة.. الزمالك يواصل التدريبات غدا بدون راحة

شيكابالا يتصدر تريند تويتر بعد فوز الزمالك على المقاصة.. شاهد

الزمالك يواصل تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة غزل المحلة

تدريبات منفردة لثلاثي الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

بإطلالة كاجوال.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بعد نفي التضامن قطع معاش المطلقات.. شروط وخطوات الحصول عليه

قرار عاجل لـ طيران الإمارات بعد حظر السعودية السفر من 20 دولة مؤقتا

أمين الإفتاء يوضح معنى دعاء "شفاء لا يغادر سقما"

أخبار العالم| سينوفاك الصينية تعلن خبرا سارا.. قرار عاجل لـ طيران الإمارات بعد حظر السعودية السفر من 20 دولة مؤقتا

الصحة: أرقام الإصابات المعلنة هى الموجودة بمستشفيات الصدر والعزل والحميات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر عام 2020 .. صور

دراسة: هذا النوع من الدهون لا يسبب السمنة ويحمي البنكرياس