باتشيكو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لتخطي أزمة الهزيمة من غزل المحلة

حرص البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم .
يأتي هذا للحديث عن مباراة المحلة الأخيرة التي خسرها الفريق في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
وشرح المدير الفني للفريق الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة، وطالب بعدم تكرارها، وطلب المدرب من اللاعبين غلق ملف مباراة الأمس والتركيز في الفترة الحالية استعدادا للمباريات المقبلة.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري.
وشارك الثلاثي أيمن حفني وسيف الجزيري ومروان حمدي في التدريبات بصورة طبيعبة استعدادا للمباراة المقبلة.