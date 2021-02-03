ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد مجاهد يكشف تفاصيل مخالفات عقود مدرب منتخب مصر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:21 م
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
علق المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة على ما تردد بشأن وجود مخالفات فى عقد المكسيكي خافيير أجيرى المدير الفني لمنتخب مصر الوطني.

قال المهندس أحمد مجاهد في تصريحات خاصة لصدى البلد: مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبوريدة تقدم باستقالته قبل اقالة أجيرى من منصبه.

أضاف: الجهات الرقابية تواجدت فى الساعات الماضية داخل مقر الجبلاية ولم تصدر أي تقرير نهائي بشأن وجود أي مخالفات مالية أو إدارية بشأن عقود المكسيكي خافيير أجيرى مدرب الفراعنة الكبار السابق.

لفت إلى أن كل ما يثار حول هذا الشأن لا يمت إلى الحقيقة بصلة مشيرا إلى أن التقرير النهائي للجهات الرقابية بمثابة الفيصل فى عقود اجيرى.

يذكر انه تمت اقالة أجيرى وتقديم مجلس الجبلاية باستقالته عقب خسارة منتخب مصر الوطني أمام جنوب افريقيا وودع الفراعنة الكبار بطولة أمم إفريقيا.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر عام 2020 .. صور

دراسة: هذا النوع من الدهون لا يسبب السمنة ويحمي البنكرياس