محافظ أسيوط يناقش مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية للتجمعات العمرانية بالبداري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهمية المخططات الإستراتيجية للمدن والمراكز والتي تعتبر ركيزة أساسية للتنمية العمرانية ومكونا ضروريا للتنمية الشاملة والمستدامة التي تستهدفها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030 .





مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن للحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما سيتم الانتهاء منه كمخططات استراتيجية وتفصيلية لمدن ومراكز المحافظة بما يلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية مشيدًا بما يتم من مشروعات قومية وخدمية في القطاعات المختلفة والجهود المبذولة من قبل الدولة والممثلة في الجهاز التنفيذي للمحافظة في العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة ووضع حلول لمشاكلهم بمراكز المحافظة المختلفة طبقًا للامكانات المتاحة ويتوافق مع القوانين والصالح العام.





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جاء ذلك خلال ترأسه للقاء إستعراض ومناقشة مشروع "تحديث المخططات الاستراتيجية العامة للتجمعات العمرانية بمركز البداري في إطار المخطط الاستراتيجي للمركز ؛ وبحضور الدكتور راندا جلال خبير الدراسات الاقليمية ومنسق المشروع ، والمهندس حلمي محمد عيد رئيس الادارة المركزية للأقاليم التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ، والمهندس خالد بكر رئيس المركز الاقليمي للتخطيط العمراني بأسيوط ، والمهندسة ايمان علي مدير عام الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي ووكلاء الوزارة ومسئولي الجهات المعنية المختلفة ، وعدد من المواطنين.



