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إنقاص الوزن الأبرز.. فوائد لن تصدقها لتناول الصنوبر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:03 م
فوائد الصنوبر
فوائد الصنوبر
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نهى هجرس
يحتوي الصنوبر على العديد من الفوائد الغذائية، كما انه قليل السعرات الحرارية، لذلك فإنها تعد أفضل وجبة خفيفة صحية ، وبالتالي يفضلها مرضى السكر أو الأشخاص في رحلة إنقاص الوزن.

ووفقا لما يقدمه موقع "boldsky" نعرض عليكم اهم فوائد الصنوبر على الصحة ....

1. إدارة مرض السكري
يرتبط مرض السكري بشكل أساسي بزيادة الإجهاد التأكسدي في الجسم، أظهرت دراسة أن تناول حبوب الصنوبر عن طريق الفم يمكن أن يحسن مقاومة الأنسولين ويقلل من نسبة الجلوكوز في الدم عن طريق تقليل الضرر التأكسدي للكبد، يمكن استخدام الصنوبر كعنصر غذائي علاجي محتمل في الوقاية من ارتفاع السكر في الدم وعلاجه.

2. منع أمراض القلب
يرتبط ضعف وظائف الأوعية الدموية بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لدراسة ، يمكن للمكسرات مثل الصنوبر تحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل أمراض القلب التاجية، هذا لأنها غنية بحمض الفوليك والمغنيسيوم وفيتامين E والأرجينين والبوتاسيوم إلى جانب البوليفينول والدهون الصحية (الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة).

3. يساعد في إنقاص الوزن
أظهرت دراسة أن حمض الإلاجيك ، وهو مادة بوليفينول موجودة بشكل طبيعي في المكسرات ، فعالة في تخفيف السمنة والمضاعفات ذات الصلة مثل مقاومة الأنسولين وأمراض الكبد الدهنية والسكري من النوع 2 نظرًا لأن حبوب الصنوبر غنية أيضًا بحمض الإيلاجيك ، فإن استهلاكها يمكن أن يساعد في تقليل الأنسجة الدهنية وإدارة السمنة بشكل فعال.
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