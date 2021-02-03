جمعية الأورمان بقنا تشارك في حملة الأمم المتحدة للتوعية بضعف الإبصار

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن مشاركة الجمعية في حملة التوعية بخطورة و علاج ضعف الإبصار التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة خلال شهر فبراير من كل عام.





وقال شعبان، إن الجمعية أعدت قوافل طبية متخصصة في علاج أمراض العيون للكشف على المواطنين في القرى والنجوع، و ستقوم من خلال هذه القوافل الطبية بتنظيم ندوات تثقيفية للمواطنين للتوعية بأمراض العيون و أهمية الكشف المبكر و المنتظم للمرضى.





و أوضح شعبان، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات العيون المختلفة في أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون، و تقوم بعمل وتسليم النظارات الطبية وصرف العلاج للمرضى بالمجان.





وأشار شعبان، إلى أن الجمعية سبق لها و أن أطلقت مبادرة " النور من حقك" التى استهدفت إجراء عمليات العيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، و ساهمت فى مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ساهمت فى مباردة "نور حياة" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر مجانًا لجميع المستفيدين.





جدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على 932,729مريضا، واجراء208,987 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127,186 نظارة طبية للمواطنين غير القادرين.





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