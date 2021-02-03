مكشوف من الظهر .. نيلي كريم تخطف القلوب بصورة جديدة

نشرت الفنانة نيلي كريم صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت نيللي كريم بإطلالة جذابة بفستان باللون الدهبي مكشوف من الظهر.





وتشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.





وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.





الفيلم يعتبر شهادة ميلاد لمنتجة عربية جديدة هي المنتجة الشابة سهام الخزوز التي تحاول أن تقدم رؤية جديدة للشباب الجديد بالإمارات العربية المتحدة.