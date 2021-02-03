ياسر غلاب: شعور الرجل بالقهر فى العمل يولد لديه طاقة غضب تخرج على زوجته





وأضاف ياسر غلاب ، خلال حواره ببرنامج السفيرة عزيزة ، المذاع على فضائية دى أم سى ، أن الرجل قد يكون متضايق من مديره فى العمل مثلا ، ومن ثم يخرج غضبه على زوجته بدلا من التكلم معها وحل المشكلة.





وأشار أستشارى العلاقات الزوجية ، إلى أن هناك بعض المشاكل قد يشعر الرجل بالحرج عند التحدث فيها مع زوجته لذلك يخرج شحنة غضبه فى أى شئ آخر.





وتابع أستشارى العلاقات الزوجية ، أن شعور الرجل بالقهر او الضيق من سيطرة شخص عليه يؤذيه نفسيًا جدا ويجعل بداخلة شحنة كبيرة من الغضب لا يستطيع إخراجها سوى على زوجته.

قال ياسر غلاب ، أستشارى العلاقات الزوجية ، إن هناك مشكلة تواجه معظم الرجال فى عدم قدرتهم على توجيه شكل مشاكلهم .