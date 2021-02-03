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فن

من كواليس "اللعبة 2" شيكو يبهر متابعيه من أحدث ظهور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:57 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان شيكو صورة جديدة له من كواليس مسلسل "اللعبة ٢" ،وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

ونالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى:"ماشاء الله، بالتوفيق يا نجم".

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

تتجه شركة إنتاج الجزء الثاني من مسلسل اللعبة لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث قررت أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الجاري.

الجزء الأول من "اللعبة" كان قدر عرض على إحدى المنصات قبل طرحه موسم رمضان الماضي، وحقق نجاح جماهيرى وقت عرضه.
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