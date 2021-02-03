تعليم الوادي الجديد يستكمل تنفيذ مبادرة تحدى الدروس الخصوصية

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، عن استكمال تنفيذ برنامج تحدي الدروس الخصوصية والمراجعة النهائية للمنهج الدراسي الخاص بالفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2020 / 2021 م والمنفذ بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة ولليوم الرابع على التوالي.

أوضح النيلي، أن مجموعات التقوية اليوم في مادة الرياضيات، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس "كورونا المستجد"، ولا يجري دخول الطالب إلى المركز إلا بالكمامة والتباعد بين الطلاب داخل قاعة المحاضرات بالإضافة لأعمال التطهير والتعقيم، لافتًا أن البرنامج يحاضر به نخبة متميزة من ذوي الخبرات والمتميزين بالمواد الدراسية المختلفة.





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وكان قد أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن إنطلاق برنامج تحدي الدروس الخصوصية والمراجعة النهائية على امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2020 / 2021، والمنفذ بالمركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولايتم دخول الطالب إلى المركز إلا بالكمامة وتحقيق التباعد بين الطلاب داخل قاعة المحاضرات، بالإضافة لأعمال التطهير والتعقيم، لافتا إلى أن البرنامج يحاضر به نخبة متميزة من ذوى الخبرات والمتميزين بالمواد الدراسية المختلفة ولمدة 3 أسابيع.





وأكد النيلى، انطلاق إحدى رحلات الأتوبيس الطائر الخاص بقطاع تعليم المحافظة لدعم إدارة باريس التعليمية.

وتدعم القافلة مدارس قرى الأربعين "1 _ 2 _ 3 _ 4" بعدد من الموجهين المتميزين ومن ذوى الخبرات لتنفيذ عدد من المحاضرات لطلاب الشهادة الإعدادية بمادة اللغة الإنجليزية ، ودعمهم والرد على إستفساراتهم وتقديم المراجعات النهائية الخاصة بالمنهج الدراسى عن الفصل الدراسى الأول .

وأفاد "النيلى"، أن ذلك فى اطار الحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة ومع الظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد تتضمن محاضرة اليوم مادة الدراسات الاجتماعية وسط تفاعل إيجابى متميز من الطلاب .



