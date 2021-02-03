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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يُثمن مبادرة دبي العالمية لإيصال لقاحات كورونا إلى الدول النامية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:57 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
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مـيــــس رضـــا
ثمّن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي المبادرة العالمية الجديدة التي أطلقتها إمارة دبي‏، لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا إلى البلدان النامية، والتي جاءت بتوجيهات من الشيخ محمد ‏بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي المبادرة التي تأتي دعمًا ‏لمبادرة منظمة الصحة العالمية وجهودها الرامية إلى التوزيع العادل لنحو ملياري جرعة من لقاحات ‏‏"كوفيد-19" خلال العام الجاري 2021م، مشيدًا بتركيز المبادرة الجديدة بشكل خاص على البلدان النامية، التي تأثر سكانها بشدة من الجائحة ‏وتواجه تحديات في نقل وتوزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا.‏


وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، في ‏تقديم المساعدات إلى الدول الفقيرة المتضررة من الجائحة، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بضرورة إيصال المساعدات إلى مستحقيها من المحتاجين في شتى أنحاء العالم بأسرع وأسهل ‏الطرق.


وأضاف رئيس البرلمان العربي أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت نموذجًا رائدًا في مجال العمل الإنساني العالمي، وذلك من خلال العديد من الهيئات والمؤسسات الإنسانية التي ‏أنشأتها لتنفيذ الآلاف من البرامج الخيرية في الدول النامية والدول محدودة الدخل، وفي مقدمتها ‏المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، والتي تلعب دورًا محوريًا في تسهيل الاستجابة الأولى للأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، كما تعد ‏المركز المحوري لانطلاق عمليات المنظمات والهيئات الدولية المعنية بأعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية في المنطقة والعالم.‏


ودعا رئيس البرلمان العربي الهيئات والمنظمات المعنية بنقل وتوزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا، إلى التجاوب بشكل عاجل ‏مع هذه المبادرة العالمية الجديدة التي أطلقتها دبي، لتوحيد جهود المنظمات الرئيسية في تسريع التوزيع العالمي للقاحات وإيصالها بشكل آمن وفعال إلى ‏أكبر عدد ممكن من الشعوب الفقيرة ومحدودة الدخل.‏
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