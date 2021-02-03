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رياضة

بعد الحكام.. أحمد مجاهد يعلن عن تعديلات قادمة فى مناطق كرة القدم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:56 م
صدى البلد
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يسرى غازى
أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أن تعديلات سوف تجرى فى قادم الأيام بشأن مديرى مناطق كرة القدم.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد اعلنت فى وقت سابق عن إعادة تشكيل اللجان الفرعية للحكام واقصاء المسؤولين من مناصبهم الذين لهم أقارب من الدرجة الأولى يعملون بالمجال التحكيمي.

قال المهندس احمد مجاهد فى تصريحات له : سوف تجرى تعديلات بشأن مديرى المناطق على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة.

أوضح أن هناك قرارات بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة سوف يتم مناقشة تفعيله بالتنسيق مع ممثلى الأندية خلال المرحلة المقبلة.

لفت إلى أن القرار الذى تمت مناقشته من جانب الأندية ممثلي الجمعية العمومية ينص على أن من يدير مناطق كرة القدم فى ربوع المحافظات يكون المدير التنفيذى.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوية الثنائى محمد الشواربي وأحمد حسام عوض.
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