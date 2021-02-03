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منوعات

باليه ورسم وطبخ .. فرح تتحدى ضعف السمع: حلمي أشوف الرئيس و 3 فنانين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:06 م
فرح مصطفي، تتحدى
فرح مصطفي، تتحدى ضعف السمع بمواهب متعددة
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يارا زكريا .. تصوير: هدير عبده
تمتلك مواهب متعددة وجميلة رغم معاناتها من ضعف السمع وتلعثم بسيط في الكلام نتيجة فشل عمليتين جراحيتين قبل أن تتعدى السادسة من عمرها، إنها فرح مصطفي، صاحبة الـ 10 سنوات والمبدعة في رقص الباليه وعزف البيانو ورسم الأشخاص والطبيعة، لكن موهبتها الأكبر الطبخ باحترافية باستخدام أناملها الذهبية الصغيرة.

اكتشفت والدة فرح، شيماء أحمد، إصابة ابنتها بضعف السمع بعد 7 شهور من والدتها لتركب لطفلتها الرضيعة سماعة ضعف سمع دون أي نتيجة ومن ثم تجري فرح 3 عمليات جراحية لم تنجح منها إلا الثالثة في عمر الـ 8 سنوات، فيما كانت الجراحة الأولى والثانية في عمر السنتين وسنتين وثمانية أشهر على الترتيب، كانت تعتقد خلالها الأم بأن ابنتها تسمع كما أكد لها الطبيب لكنها بعدها بمدة قصيرة لا تتجاوز الشهر تكتشف عدم وجود أي استجابة في وضع ابنتها، فقد ظلت 8 سنوات من عمرها لا تسمع نتيجة خطأ طبي في تشخيص حالتها وإجراء عمليتين جراحيتين فاشلتين وبدون داعي. 

«كان حلمي اسمع كلمة بابا وماما».. بهذه الكلمات توضح والدة فرح ألمها في كل مرة يخيب ظنها في علاج ابنتها، لكنها صبرت وظلت خلفها وكذلك والدها وأفراد عائلتها حتى تم علاج فرح بمساعدة الشركة صاحبة براند السماعات مكتشفة إصابة ابنتها بتعظم في أذنها مما يعني أنه لم يكن هناك أي داعي طبي أو جراحي لفتح أذنها من البداية بأي تدخل جراحي، لتستكمل بعدها الطفلة جلسات تخاطب مكلفة وتطوير مهاراتها بمساعدة عائلتها التي اشتركت لها في العديد من الأنشطة الترفيهية، وعلى رأسها ملاحظة الأم حب ابنتها لبرامج الطبخ والوقوف أمام الكاميرا لتدعمها في إنشاء قناة لها على موقع يوتيوب نالت إعجاب الآلاف.


«ازيكم وحشتوني بحبكم أوي أوي أوي، هعمل ليكم النهاردة أحلى أكلة ..، تعالوا شوفوا».. بهذا الجمل اعتادت فرح أن تبدأ كل فيديو لها على قناتها كما توضح في فيديو لـ «صدى البلد» بكل ثقة وابتسامة ناجمة عن حبها لما تفعل أمام الكاميرا، ووالدتها من خلفها تشجعها وتخاطبها، موضحًا مقادير الأكلة وطريقة عملها إلى الانتهاء من طهيها ومن ثم تزيينها وتقديمها.


تحلم فرح الطالبة في الصف الرابع الابتدائي برؤية الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وكذلك الفنانين أحمد السقا وأحمد حلمي ورامز جلال، مختتمةً: «أنا فرح مصطفي متفوقة في دراستي والأنشطة وبحب الرسم والباليه والبيانو والطبخ، وفي مرة شوف الرئيس السيسي في التلفزيون فقولت لازم أكون مشهورة، ويا رب أشوف الرئيس و أحمد السقا وأحمد حلمي ورامز جلال». 

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