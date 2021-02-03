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أخبار العالم

مفاجأة.. دولة تسجل 300 مليون إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:55 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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شريف سيد
كشف مصدر حكومي هندي عن إصابة واحد من كل 4 مواطنين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في مسح حكومي تم إجراؤه مؤخرا، وذلك في بلد الـ 1.35 مليار نسمة. 

وسجلت الهند بشكل رسمي 10.8 مليون إصابة بفيروس كورونا، لتصبح في المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة، إلا أن المسح الحكومي أظهر إصابة ما يقرب من 300 مليون مواطن بالفيروس في البلاد. 

وكان مسح آخر تم إجراؤه في شهري أغسطس وسبتمبر، تم على 29000 شخص، اتضح أن مواطن من كل 15 هنديا ثبت وجود اجسام مضادة للفيروس لديهم، ليرتفع الرقم في الأحياء العشوائية إلى واحد من كل 6 مواطنين، وفق ما نقلته رويترز. 

فيما أظهر مسح نشرته حكومة العاصمة نيودلهي هذا الأسبوع أن أكثر من نصف سكان المدينة البالغ عددهم 20 مليون نسمة ربما أصيبوا بفيروس كورونا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن ما لا يقل عن 60٪ إلى 70٪ من السكان يحتاجون إلى مناعة لكسر سلسلة انتقال الفيروس فيما بينهم. 
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