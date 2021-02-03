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فن

عبير صبري في إطلالة جديدة من كواليس تصوير مسلسل موسى.. شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:41 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها من أسوان من تصوير مسلسل " موسى " عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت عبير صبرى قائلة: " صباح الفل من أسوان # موسي# ملحمة".

وتشارك عبير صبري حاليا في تصوير مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

كانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله على العديد من الجوائز.
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