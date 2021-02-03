بطلها المواطن الفقير.. انتفاضة برلمانية بحضور وزير الكهرباء: ارتفاع أسعار الفواتير لا تتناسب معه.. ويجب التفريق بين أصحاب القصور والقبور في المعاملة

برلمانيون لوزير الكهرباء:

المواطن يشكو من ارتفاع أسعار الكهرباء

نطالب بسياسة واضحة لأسعار الكهرباء للمواطنين والمصانع

أسعار الكهرباء جزافية.. والفواتير لا تتناسب مع المستهلك

مواطنو القرى يعانون من ارتفاع فواتير التيار









شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، مطالبة أعضاء المجلس بمراعاة أوضاع الفقراء في فواتير الكهرباء، حيث طالب النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، بمراعاة الفقراء من أبناء مصر في فواتير الكهرباء، قائلًا: "المواطن يتكهرب من ارتفاع فواتير الكهرباء .. يرجى سيادة الوزير مراعاة الغلبان".





وقال "النحال"، إنه لا يمكن إنكار التحسن الملحوظ والفاعل في استقرار الكهرباء وعدم انقطاعها لاسيما في محافظة البحيرة، داعيًا إلي أهمية مراجعة وتطوير أعمدة الكهرباء التي تتسبب في كهربة بعض المواطنين ومن ثم وفاتهم، مع ضرورة وضع عازل لمنع "الكهربة"تدرج ضمن تكلفة إنشاء هذه الاعمدة.





من جانبه دعا النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إلي أهمية وجود نظام مميكن ذكي يراعي الفوارق الطبقية في تحصيل فواتير الكهرباء وليس قائم علي الشرائح كما هو معمول حاليا، بقوله : مينفعش اللي مولع لمبة فوق التربة يتحاسب زي اللي قاعد في قصر.





وأضاف داوود، " لا ينكر أحد المجهودات المبذولة التي أدت إلي عدم انقطاع التيار الكهربائي، لكن لا يمكن أن يكون لدينا وفر، ويجب معاملة جميع المواطنين باختلاف طبقاتهم، قائلًا : ابعدوا عن سكان القبور.





وقال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة فى يناير ٢٠٢٠ لإلغاء رسوم النظافة من فواتير الكهرباء، وتم الموافقة من الوزير للتطبيق من ١ يوليو ٢٠٢٠ ولكن تم تجاهل هذا الاتفاق.





وأضاف "منصور" أنه في مشروع الموازنة الجديد تتجه الوزارة لالغاء الدعم نهائيًا ، مشيرا إلي أنه يجب مراعاة محدودى الدخل و بعض الفئات مثل تكافل وكرامة و العمالة غير المنتظمة لافتا إلى أن دعم القطاع الصناعى بمبلغ ٢٢ مليار جنيه، والمواطن البسيط يستحق الدعم.





وفيما يتعلق بمشاكل عدادات الكهرباء والقراءات الجزافية، قال "منصور" إن وصول الفائض عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ حوالى ٥٠ % وهو أمر جيد حيث تم دراسة استغلاله بالصورة المثلى ونطلب موافاتنا بالخطة.





وتابع النائب : منذ ٤ سنوات كان سعر برميل البترول ٦٠ دولار وتكلفة الكيلو وات ٩٥ قرش فى حين أن سعر البرميل الحالى ٤٠ دولار وتكلفة الكيل وات ١٢٠ قرش، متسائلا : فى ظل وجود فائض ، ما موقف منظومة الربط الكهربائي مع الدول المجاورة؟ وما سبب ارتفاع نسب الفقد الذى وصل إلى ٢٠ % ؟ فى حين أن المعدلات العالمية ٨ % بحسب بيانات البنك الدولى ؟ فما خطة الوزارة لإحلال وتجديد الشبكات؟





فيما طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة وجود سياسة واضحة لأسعار الكهرباء، مشيرا إلى معاناه المواطنين بمختلف فئاتهم بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، مشيرا إلى وجود مساحات 45 مترا يدفع أصحابها مبلغ 500 و600 جنيه، رغم عدم وجود أجهزة كهربائية لديهم.





وتساءل السلاب، عن آلية المحاسبة التي تقوم بها الوزارة، وكذلك عن مدى استمرار دعم الكهرباء من عدمه وهل هناك زيادات جديدة على أسعار الكهرباء؟





وأشار السلاب، إلى وجود مشكلة في البنية التحتية بالمناطق الصناعية، حيث تعانى من ظاهرة " الهزة الكهربائية" التي تحدث بها، وتؤثر على المصانع، لاسيما في ظل وجود آلات متطورة، مايؤدى إلى تأثر " البوردات" وتكبد المصانع خسائر كبيرة بالإضافة إلى توقف خطوط الإنتاج في الأوقات التي تحدث فيها الهزة الكهربائية.





وشددت النائبة مي مازن على أن هناك مشكلة مزمنة وهي الأسعار الجزافية للكهرباء والفواتير، والتى لا تتناسب مع الكهرباء المستهلكة، كما أن الأسعار غير محتملة ولابد من التدخل وتخفيض هذا الارتفاع الجنوني في الفواتير للتخفيف على المواطنين.





ولفتت النائبة إلى وجود مشكلة في محافظة سوهاج وفي كل المحافظات وهي مشكلة الأسلاك الكهربائية بدون عازل وهناك قرى كاملة بدون عازل، مشيرة إلى أن هناك نية لخطة الوزارة بالتعاون مع شركة "شعاع"، ولكن ليس هناك قارئ يأتي لقراءة العدادات، والفاتورة تتراكم ولا بد من نظرة لهذا الموضوع.





وأكد اللواء هاني أباظة عضو مجلس النواب، أن هناك طفرة في قطاع الكهرباء ولا ينكرها إلا جاحد ، ولكن نحتاج الي ان نشعر بها في القري، مشيرا إلى أننا لدينا فائض ونحتاج إلى تقنين الدعم وان نستثمر الفائض وان يكون هناك استثمارات كبيرة ونعظم العائد.





وأضاف "أباظة"، أن العقاب قاسي علي كل الأسر في ارتفاع فواتير الكهرباء، مؤكدا أنها بكل تأكيد ليس توجه الرئيس السيسي، ولا توجه الدولة المصرية لأنه يشعر بآلام الفقراء متسائلا عن طريقة حساب فاتورة الكهرباء.





وتابع اباظة :لابد من حل مشكلة المتخللات بين الكتلة السكنية، قائلا: "نتنقل عصر التصنيع الكهربي للمعدات الكهربائية" ، وهناك جزء جاذب للبنية التحتية للصناعات المحلية وأن نكون دولة صناعية باستخدام الطاقة النظيفة وتوجيه استثمارات وهذا العائد سيوفر الطاقة النظيفة.





فيما طالبت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب ، بخفض أسعار الكهرباء بنسبة معقولة لمحافظة أسوان، وذلك نظرا للطبيعة المناخية للمحافظة وارتفاع درجة الحرارة بها تقريبا طول العام، مما يستدعى استخدام التكييفات وما يترتب عليها من استهلاك عالي للطاقة الكهربية وارتفاع قيمه الفواتير مما يمثل عبئا كبيرا جدا على المواطن الأسوانى.





وأضافت النائبة ريهام عبدالنبى، النائبة عن محافظة أسوان، في ردها على الوزير، أنه فيما يتعلق بالشق التجاري فحدث ولا حرج، حيث أن هناك تراكم قرائات وأقساط فى الايصالات بطريقة مجحفة بما يرفع قيمة الفواتير إلى مبالغ يعجز المواطن ميسور الحال عن دفعها فما بالنا بالمواطن الذى يتقاضى معاش تكافل وكرامة، والذى لا يتعدى ربع قيمة هذه الفاتورة، قائلة:"أرجو من حضرتك الاهتمام بهذه الشريحه لأنها تعانى كثيرا".



