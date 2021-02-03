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تعليم

تعليم القليوبية: تفعيل الميكنة الإلكترونية وربط المدارس بالإدارات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:17 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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إبراهيم الهوارى
عقدت سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية والوكلاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور جميع مديرى عموم  الإدارات بالديوان، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأكدت وكيل المديرية، خلال الاجتماع، ضرورة الاهتمام بالتدريبات التكنولوجية التي تهدف لتنمية مهارات المعلمين؛ مما ينعكس أثره علي الطالب.

كما أكدت ضرورة التحول نحو الإدارة الإلكترونية في مؤسسات التعليم وتفعيل الميكنة الإلكترونية في جميع مهام وأنشطة المؤسسة الإدارية، بالاعتماد علي جميع تقنيات المعلومات الضرورية للوصول إلي تحقيق الأهداف المرجوة وهي تقليل استخدام الورق وتبسيط الإجراءات والقضاء علي الروتين والإنجاز السريع والدقيق للمهام وتوفير قاعدة بيانات لكل المدارس وربطها بالإدارات والمديرية.

وشددت على توفير بنية شبكية تحتية قوية وسريعة وآمنة داخل المدارس وتوفير كوادر بشرية مدربين علي استخدام التقنيات الحديثة والتعامل مع التكنولوجيا لمساعدة الطلاب أيام الامتحانات وتسهيل الاتصال بالمنصات التعليمية ورفع مستوى الأداء داخل الإدارات التعليمية.

وناقشت ابراهيم مع مديري الإدارات والوكلاء ب ضرورة التأكيد علي الانتهاء من أعمال الصيانة داخل مدارس القليوبية، وضرورة التأكيد علي الاجراءات الإحترازية وعوامل الأمن والسلامة داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلى جانب ضرورة التخلص من الرواكد الحديدية والخشبية بالطرق القانونية.

واختتمت الاجتماع بأنها ترفض التعامل بالطريقة الديكتاتورية وتؤمن بالمشورة والعمل بروح الجماعة وسط أجواء من الثقة المتبادلة، مشيرة إلي أن مكتبها مفتوح أمام الجميع وفي أى وقت لتلقي الشكاوى والتشاور للوصول لحل لجميع العقبات، كما أكدت استمرار مبادرة وطني في قلبي.

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