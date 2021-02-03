غزيرة ومتوسطة من الخميس حتى السبت.. الأرصاد تعلن خريطة توزيع الأمطار على مستوى الجمهورية

تشهد الأحوال الجوية اعتبارا من غد الخميس وحتى يوم السبت المقبل، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها موجة من الأمطار الغزيرة على مختلف أنحاء الجمهورية، يصاحبها نشاط للرياح وملاحة جوية مضطربة.





وجاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، خلال هذه الفترة، كالتالي:





يوم الخميس 4 فبراير

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 لـ 6 درجات على معظم الأنحاء، ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

تكون توزيعة الأمطار، كالتالي:





- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس والعقبة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين).





- أمطار غزيرة إلى متوسطة على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( مطروح - الاسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش) والوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) ومدن القناة ( الاسماعيلية والسويس)، وجنوب البلاد ( الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر)





- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية) تكون رعدية أحيانا.





يوم الجمعة 5 فبراير

- أمطار متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين)





- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( الاسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش ) والوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) ومدن القناة ( الاسماعليلة - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر )





- أمطار متوسطة على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية)





ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار ونصف.





يوم السبت 6 فبراير