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أخبار البلد

"الوطنية للحريات" تختتم تدريبها الأول عن إدارة النساء في الشأن العام

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:37 م
صدى البلد
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أماني نوار
انتهت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من دورتها الأولى بمحافظة الأقصر حول مشاركة النساء في إدارة الشأن العام "الانتخابات المحلية نموذج"، التي تمت استضافتها داخل الجمعية النسائية لتحسين الصحة بمدينة الأقصر، بمشاركة 15 من المرشحات المحتملات للمجالس المحلية القادمة.


قام بالتدريب عبدالناصر قنديل، الباحث في الشئون البرلمانية والمستشار البرلماني لجريدة الأهالي، الذي حاضر حول التطور التشريعي للإدارة المحلية في دستور 2014، كما تناول البيئة السياسية الوطنية (مجلس النواب، مجلس الشيوخ، القوى السياسية)، مع تفاعل جيد مع المتدربات الذين أبدوا الاستعداد لخوض تجربة الانتخابات المحلية القادمة.

 
وفي اليوم الثاني، تناولت المحاضرات إدارة الحملات الانتخابية وآليات الدعاية الانتخابية وتحديد البرامج الانتخابية ووضع الرسالة والرؤية الخاصة بالمرشحات، وانتهى التدريب بمحاكاة لعملية الانتخابات المحلية من تشريعات وإدارة الانتخابات حتى ينتهي فرز الأصوات.


تأتي الدورة التدريبية للنساء في إدارة الشأن العام "الانتخابات المحلية نموذج" من خلال برامج المرأة في الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في إطار التطوير المستمر لبرامج الجمعية الوطنية.


الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ستعقد عددًا من الدورات التدريبية والندوات في محافظات مصر المختلفة من أجل إعداد وتأهيل النساء من أجل المشاركة في الشأن العام وتكون أكثر فاعلية، خصوصًا أن الدستور المصري أعطى للنساء مقاعد محددة بنظام الكوتة تصل لنسبة 25% من كامل عدد المقاعد في الانتخابات المحلية المقبلة.

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