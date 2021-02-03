قريبا.. افتتاح المعمل المركزي للتحاليل الطبية بجامعة سوهاج

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عصر اليوم أقسام المعمل المركزي للتحاليل الطبية بكلية الطب البيطري بالحرم الجامعي الجديد، تمهيدًا لافتتاحه لخدمة العملية البحثية والتعليمية وخدمة المجتمع المحلي، يرافقه الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد الرشيدي وكيل الكلية، والدكتور سيد هواري مدير المستشفى البيطري، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن المعمل مجهز بأحدث أجهزة البحث العلمي الحديثة لخدمة العملية التعليمية والبحثية بالجامعة، وكذلك يسهم في دعم أجهزة الدولة المختلفة في حل بعض المشكلات الصحية التي يعاني منها المجتمع الإقليمي والمحلي.









وأشار الى أن المعمل يعد مكانا مناسبا لإجراء البحوث العلمية وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وخارجها، وإجراء بعض التحاليل الطبية المتخصصة للانسان ، وكذلك اجهزة متخصصة في شق الحيوانات، مشددًا على سرعة الانتهاء من عمليات التجهيز والتدريب للاستفادة من تلك الخدمات الفريدة.



