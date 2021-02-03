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أخبار العالم

مقتل 3 من أفراد الجيش الأمريكي في تحطم مروحية بولاية أيداهو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:15 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أفادت قناة "إيه.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن 3 من عناصر الحرس الوطني الأمريكي، لقوا حتفهم عقب تحطم مروحيتهم في ولاية أيداهو الأمريكية.

وقالت القناة، إن عناصر الحرس الوطني الثلاثة بمن فيهم الطيارون، لقوا حتفهم خلال مشاركتهم في تدريب روتيني بالمروية.

وذكر ضابط الطيران بالحرس الوطني لولاية أيداهو، الكولونيل كريستوفر بيرت، إن آخر تواصل كان مع الطائرة تم في الساعة 7:45 بتوقيت الولاية، موضحًا أنه تم تنشيط جهاز تحديد موقع الطائرة لحالات الطوارئ بعد الساعة الثامنة.

ولا يزال سبب وقوع المروحية قيد التحقيق.
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