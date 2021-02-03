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رياضة

أحمد حسن يعلن تعاقد نجله مع نادى النجوم .. صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:19 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عدة صور له و لنجله وذلك من خلال  حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  إنستجرام .

و علق أحمد حسن قائلًا: "بفضل الله وتوفيقه إنتقل إبني الحبيب أحمد حسن من لاعب هاوي إلي لاعب محترف مع نادي النجوم.. بالتوفيق يا بيبو خطوة موفقة لإستكمال المسيرة وأتمني أشوفك دايمًا في الأفضل ولكن ده مش هيحصل إلا بجهدك وعرقك والإصرار علي تحقيق أهدافك و طموحاتك.. يالا شد حيلك منتظرينك صقر جديد".

يذكر أن وجه أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق نصيحة لـ رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز حيث طالبه بالتركيز في الملعب فقط وتقديم افضل اداء له وعدم الالتفات لـ أي ضغوط او نقد يتعرض له 

وأكد أحمد حسن في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن غياب الجماهير عن الملاعب كان في مصلحة اللاعبين الذين لا يستطيعون العمل تحت ضغط مشددا ان في حال وجود جماهير فكثير من اللاعبون سيعلنوا اعتزالهم.

وأضاف أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز تمكن من تجاهل اي ضغوط تعرض لها و وواصل تألقه مع فريقه الجديد وهو الامر الذي يجب ان يقوم به رمضان صيحي 

وأكمل أن هجوم جماهير الأهلي على رمضان جاء بسبب حيهم الشديد له و غضبهم من رحيله بتلك الطريقة .

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