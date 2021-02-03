أحدث طرق علاج سرطان الفم

يعد السرطان من اخطر الامراض التى تصيب الانسان حيث يمكن ان تنتقل لاكثر من مكان فى الجسم كما يمكن انها تهدد حياة الانسان لذا يسعي العلماء دائما لابتكار طرق جديدة لعلاجها .

نعرض لكم فى هذا التقرير احدث طرق علاج سرطان الفم وفقا لما اورده موقع " NHS ".

سيتوكسيماب

Cetuximab هو نوع جديد من الأدوية ، يسمى العلاج الموجه ، والذي يستخدم أحيانًا بدلًا من العلاج الكيميائي القياسي لعلاج سرطان الفم.





لا يسبب جميع الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي القياسي وعادة ما يستخدم مع العلاج الإشعاعي.





يستهدف سيتوكسيماب البروتينات الموجودة على سطح الخلايا السرطانية ، والمعروفة باسم مستقبلات عامل نمو البشرة. تساعد هذه المستقبلات السرطان على النمو. من خلال استهدافهم ، يمنع سيتوكسيماب السرطان من الانتشار.





قرر المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) أن cetuximab لا يمثل علاجًا فعال التكلفة في معظم الحالات وأوصى باستخدامه فقط في الأشخاص:





في حالة صحية جيدة ومن المحتمل أن يتعافى بشكل جيد إذا عولج

غير قادرة على الحصول على العلاج الكيميائي لأسباب طبية - على سبيل المثال ، بسبب مرض الكلى أو الحمل

تحدث تفاعلات الجلد غالبًا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العلاج باستخدام سيتوكسيماب. يتأثر حوالي 8 من كل 10 (80٪) الأشخاص الذين لديهم سيتوكسيماب. الطفح الجلدي الذي يشبه حب الشباب هو أكثر أنواع تفاعلات الجلد شيوعًا.

علاج الضوئي (PDT)

قد يُوصى بالعلاج الضوئي الديناميكي (PDT) إذا كنت تعاني من آفات في الفم على وشك التحول إلى سرطان ، أو إذا كان السرطان في مرحلة مبكرة جدًا ولا يوجد إلا على سطح فمك. ومع ذلك ، لم يتم حتى الآن مقارنة معدل علاجه مع العلاج التقليدي.





يمكن أيضًا استخدام PDT للتحكم مؤقتًا في السرطان حيث تقرر أن العلاج التقليدي الإضافي لن يوفر علاجًا أو فائدة.





يتضمن PDT تناول دواء يجعل بشرتك كلها والأنسجة الأخرى حساسة لتأثيرات الضوء. يصبح النسيج السرطاني أكثر حساسية.





بعد تلقي الدواء ، يتم توجيه الضوء إلى السرطان باستخدام الليزر. هذا يدمر سطح السرطان وبعض بطانة الفم المجاورة له.



