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أخبار العالم

دراسة جديدة.. مدة احتفاظ المتعافين من كورونا بالأجسام المضادة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:31 م
الأجسام المضادة لكورونا
الأجسام المضادة لكورونا
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شريف سيد
كشفت دراسة بريطانية عن احتفاظ الأشخاص بالأجسام المضادة لفيروس كورونا عقب الشفاء لمدة 6 أشهر على الأقل، ما يجعل الاصابة بالفيروس ليست أقل من ذلك. 


وقالت الدراسة وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن ما يقرب من 9% من سكان المملكة المتحدة أصيبوا بالفيروس، بحلول شهر ديسمبر الماضي. 


وأظهرت الدراسة التي أجرتها مجموعة بحثية بريطانية، أن 99% من المشاركين في التجربة، والذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من قبل، احتفظوا بالأجسام المضادة لمدة 3 أشهر، فيما اختفظ 88% بالأجسام المضادة لمدة 6 أشهر. 


وذكرت نعومي ألين، باحثة في هذه المجموعة: "رغم أننا لا نستطيع التأكد من علاقة ذلك بالمناعة، إلا أن النتائج تشير إلى أنه يمكن حماية الأشخاص من التقاط العدوى مجددًا لمدة ستة أشهر على الأقل بعد الإصابة.. ستسمح لنا المتابعة المطولة بتحديد المدة التي من المحتمل أن تستمر فيها هذه الحماية". 


فيما عثر على الاجسام المضادة بشكل اكبر لدى الشباب عن كبار السن. 
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