مصرع 4 أشخاص في حريق بمستودع بـ سيبيريا .. فيديو





وذكرت اللجنة، أنه تم العثور على جثة أحد العمال في مبنى مستودع قطع الغيار الذي التهمته النيران. وأشارت اللجنة، إلى أنه تم كذلك العثور على جثث رجال الأطفاء الثلاثة، الذين تم الإعلان سابقا عن اختفائهم في مكان الحريق.









وقال مصدر في اللجنة: "تدل المعطيات الأولية، على أن الثلاثة لقوا حتفهم بعد انهيار السقف عليهم".









في وقت سابق من اليوم، قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن 3 من عناصر الإطفاء فقدوا، أثناء إخماد حريق بمساحة 3.5 ألف متر مربع، في مستودع قطع غيار السيارات في مدينة كراسنويارسك السيبيرية.