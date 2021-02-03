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تعليم

ندوة بـ طب جامعة حلوان عن الوصم والتفرقة العنصرية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:42 م
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
أقام  اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة حلوان ندوة عبر الإنترنت حول الوصم  بالتعاون مع الجمعية العلمية الطلابية بالكلية،  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بالجامعة.

حاضر فى الندوة الدكتورة سماح ربيع أستاذ مساعد الأمراض النفسية والعصبية، كما حاضر بها الفريق المسؤول عن مشروع محاربة الوصم بالجمعية العلمية.

وناقشت الندوة تعريف الوصم و هو إلصاق علامة عار بمجموع من الأشخاص بسبب فعل، وجاءت فكرة الكلمة والمصطلح من فعل يوناني قديم ملخصه إلصاق علامات علي العبيد، ويعد الوصم واحدًا من أكبر المشاكل المجتمعية، لا يمكن أن نهون من كونها مشكلة في غاية الأهمية التي يجب تسليط الضوء عليها والاهتمام بها.

و تناولت الندوة أعراض الوصم  ومشاكله وتتمثل في ظهور التفرقة العنصرية، وهبوط معنويات أصحابه، كما تم مناقشة تأثير الوصم على الأشخاص، وأيضا التعرف على طرق التقليل منه تمامًا عن طريق زيادة حملات التوعية عن أثاره السلبية والحث علي تقديم الدعم النفسي، وتجريم الوصم من قبل الحكومات والمؤسسات وفرض عقوبات على مرتكبه.

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