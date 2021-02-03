حسام البدري يكشف عن دوافع الأهلي القوية لـ الفوز بمباراة الدحيل القطري

كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول عن رأيه في مواجهة الأهلي والدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للاندية غدا، مؤكدا أن الاهلي يمتلك خبرات كبيره في تلك البطولة وسبق له اللعب بها





وقال في تصريحات صحفية، إن الاهلي يمتلك دوافع قويه للفوز بمباراة الدحيل مشددا أن محمود الخطيب رئيس النادي سبق له و تواجد في تلك البطولة كعضو مجلس ادارة حيث أنه امر رائع ان يتواجد مرة اخرى





وتابع أن وجود الدرندلي وخالد مرتجي عضوي مجلس الادارة سيضيف للفريق من حيث التنظيم و الحفاظ على معنويات اللاعبين مشددا ان سعد سمير ووليد سليمان نجمي الفريق وجودهما سيمثل عامل خبره كبيرا مع الفريق من حيث التاهيل النفسي والمعنوي على الرغم من صعوبه مشاركتهما





وتابع ان البطولة هامه للغايه للاهلي حيث تعد مباراة الدحيل هي التعبير الحقيقي عن حجم واسم الاهلي افريقيا وعربيا متمنيا و فوز الاهلي ووصوله الي ابعد مكان في البطولة.





وأكمل أن الفوز في مثل تلك البطولات العالمية حيث انه شارك مع النادي الاهلي ثلاثة مرات في ناس العالم للاندية سواء كمدرب عام او مدير فني.



